Tom Jones, Priscilla Presley y Elvis

Esta semana no nos interesa lo que ha pasado con los famosos españoles, que cada día son más aburridos. Hay que celebrar la vuelta a los sesenta que se ha producido con la relación entre Tom Jones y Priscilla Presley. Volverán a llevarse los estampados de mariposas, los de flores, el pop-art, las anfetas y el LSD. Antes de comenzar, os dejo unas imágenes de hace más de medio siglo en las que aparecen Tom, Priscilla y Elvis, para que seamos conscientes de la importancia del asunto:

Tom Jones está próximo a cumplir 77 años y es viudo desde hace uno. Su gran salto a la fama se produjo en 1965, hace más de medio siglo, con la canción "It's not unusual’. Hasta bien entrado el siglo XXI, Tom cantaba siempre con un uniforme compuesto de pantalón de cuero ajustado y camisa tipo legionario, es decir, mostrando el pecho lobo propio de un descendiente de mineros galeses. Fue su hijo quien le convenció de que ya no tenía edad para eso. Por su parte, en 1967, hace cincuenta años, Priscilla (que ahora tiene 71) se casaba con Elvis Presley. Desde entonces lleva su apellido. También se casó después con Leslie Nielsen en 'Agárralo como puedas', pero eso ya es otra historia. Ahora podemos decir que Priscilla ha reunido en su familia a Tom Jones y Elvis Presley y ha completado el Billboard de los 60 y 70. Pero hay más, porque Priscilla llegó a ser suegra de Michael Jackson, cubriendo así también los 80 y 90. Por eso Priscilla es historia en la música, aunque no haya cantado nunca, salvo en la ducha. Hablando de Tom, Elvis y duchas, hace unos años hablaba Tom de la gran amistad que tuvo con Elvis. Contó que un día estaba duchándose en el hotel Caesars, en Las Vegas, y Elvis entró en el baño porque estaba desesperado por cantarle un tema nuevo que había compuesto y que al final le tuvo que dejar pasar con la condición de que le cantara mirándole a los ojos. No sé qué es peor, la verdad.