Tener el tomate en casa

bustamantecoviran | Liopardo

La inoportunidad de algunos acontecimientos es algo tan implacable como la Ley de Murphy. Esta semana aparece Bustamante en televisión anunciando una cadena de supermercados. Supongo que el anuncio estaba grabado ya hace un tiempo, pero es de lo más inoportuno. Le dice al empleado del súper que en casa les encanta el tomate. Pues ya tienen tomate en casa, estarán contentos, pensará alguno. Otras veces la inoportunidad es buscada. No me apetecía hablar del tema, pero en ocasiones hay que comentar lo que ocurre; aunque sepas que ni el emisor del mensaje, ni mucho menos la aludida, merecen publicidad. El primero por maleducado y desagradable, y la segunda porque no necesita defensa y menos todavía que se contribuya a alimentar el rumor. Así que no daremos los nombres. Resulta que existe un cantante y actor, mediocre en ambas facetas, que un día tuvo una relación con una mujer famosa. El último disco de este patán tiene ya casi diez años y ahora presenta un programa irrelevante en un canal secundario de los EE.UU. Ella es hoy en día un personaje con un éxito extraordinario. Guste o no, es un hecho. ¿Cómo se gestiona la propia decadencia cuando tu fracaso ha corrido paralelo al éxito de tu ex pareja? Los norteamericanos, por lo visto, no son muy distintos a los españoles en este tema: buscan a la prensa y se explayan rajando sobre ella. Y aquí va este tipejo y le suelta a la prensa que su ex pareja no se lavaba sus partes íntimas, tenía una mala higiene y desprendía mal olor, y que incluso ella tuvo que ir al médico debido a sus presiones. Lo cuenta como un niño que acaba de hacer una travesura, pero es una maldad de adulto. Puede que algo más, puede que esconda hasta un maltrato psicológico. Y ahí está la prensa del corazón de todo el universo publicando estas porquerías. Incluso la pude leer en más de un diario deportivo. Luego ves que cada día pierden lectores. Será porque no saben que tienen el tomate en casa.

Publicidad