Tania Daenerys Llasera

Uno de los grandes acontecimientos que ocurren en territorio español es el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Y no lo digo solo porque me sirve para ocupar unas líneas en este mes aburrido de vuelta al cole y revistas vacías de contenido, sino porque me consta que hay (siempre lo ha habido) un gran trabajo detrás de su organización. Este año, en el que ha llegado a su 65 edición, los Premios Donostia han recaído en la actriz italiana Monica Bellucci, la directora belga Agnès Varda y el actor argentino Ricardo Darín. ¿Por qué la gente se toma mucho más en serio este festival que otros acontecimientos ligados al mundo del cine? La respuesta la tienen en profesionales de la talla del director del Festival, José Luis Rebordinos, y su responsable de Comunicación, Ruth Pérez de Anucita, y de sus predecesores. Que tomen nota quienes quieran seguir sus pasos y, en especial, los organizadores de los Goya, que ya parece a veces la feria medieval de mi pueblo, que este año era barroca porque se pusieron pelucas. Descendiendo al barro de la cotidianeidad más aburrida, seguimos con famosos en bikini, con Olvido Hormigos diciendo que no rechazaría hacer una película como “Jamón, jamón” (yo tampoco rechazaría el papel de George Clooney en Ocean's Eleven, pero creo que no nos lo van a dar) y con Tania Llasera eligiendo el nombre de su hija. Porque Tania tuvo a su primer hijo, Pepe Bowie; y ahora ha dado a luz a una niña, a quien llamará Lucía Lennox.O Lucy Lennox, como aclara en su Instagram. Me ha venido a la cabeza el concierto homenaje al llorado Freddie Mercury en el que un imponente David Bowie y una Annie Lennox maquillada como una mapache cantaron juntos “Under Pressure”. https://www.youtube.com/embed/fCP2-Bfhy04 Pero vamos a lo que vamos. ¿Por qué le haces eso a tus hijos, Tania? Puede que algún día lamentes estas decisiones poco meditadas mientras Pepe Bowie y Lucía Lennox empujan tu silla de ruedas hacia una residencia de la tercera edad en la que te inscriban como Tania Daenerys Targaryen porque la venganza es un plato que se sirve frío.

