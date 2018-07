Carrasco | Liopardo

Cantaba Carlos Gardel que veinte años no son nada. Dieciocho todavía menos, y son los que han pasado desde que Rocío Carrasco (a.k.a. Rociíto) se casó por primera vez con Antonio David hasta que ha vuelto a hacerlo con Fidel Albiac, quien tiene nombre de protagonista de novela de Víctor Hugo. Sabemos que se han casado en un pueblo de la provincia de Toledo que se llama El Torrico, acompañados de unos trescientos espartanos que han soportado un calor que les fundía los empastes. Conocemos esto y poco más, porque han vendido la exclusiva ellos y hasta alguno de los invitados. Se dice que las damas de honor Campos han cobrado 150.000 euros (En mi cabeza resuena un anuncio: “Oye, ¿qué vas a hacer con tu intimidad si no la usas?”). Cuentan que para proteger la exclusiva volaban drones que se defendían de la posible presencia de otros drones intrusos. Imagino aquello como un episodio de Star Wars, pero rodado en la Mancha: Star Wars. Episode X: Rociíto's Wedding. Desde el aire se podría contemplar el vestido elegido esta vez por Rocío, un diseño de Hannibal Laguna inspirado en (espero que estéis sentados) “las caprichosas y delicadas siluetas florales de los nardos blancos”. Tócate el ídem. Todo esto es real, me he informado. Y también que ambos cónyuges, en el interior del anillo de boda, llevarán una inscripción en latín: “Como la sal y la pimienta, siempre unidos”. Si hubieran consultado antes con el chef que preparó el tartar de ciervo o las galletas de parmesano, sabrían que esto no ocurre siempre. Qué más dará, habrán pensado. Del resto de asistentes solo me interesa imaginar que el Bigotes pudo emocionarse al escuchar cantar a Chayo Mohedano. Pudo pasar, porque el primero estaba invitado y la segunda se hizo fuerte con el micrófono en la mano, como cuando yo voy al karaoke, me tomo unas copas y desafino porque el tiempo pasa y, quién sabe, puede que la vida no nos permita ver una tercera boda de Rociíto.

