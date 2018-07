Sin bragas y a lo loco

madonnasuperok | Liopardo

No quiero hablar de los atentados en Cataluña. Es triste e injusto que ocurra algo así. Y también es bastante patético que algunos famosos estén utilizando este dolor para promocionarse. Pero es lo de siempre, ya lo contamos en su día con ocasión de otros atentados. No nos importa si estuviste en Barcelona la semana pasada y no es necesario que muestres un selfie que, con motivo de este viaje, te hiciste en el parque Güell. No eres ni debes ser el protagonista de una tragedia. Punto. Así que esta semana tenemos una dificultad a sumar a la falta de noticias veraniegas y hay que bucear mucho en las redes sociales y en las revistas para enccontrar algo interesante. En Instagram he visto que Madonna ha cumplido 59 años. Casi nada. Y aquí tenéis a la ambición rubia subida a un caballo, sencilla, a la par que elegante. Y un vestido práctico, sobre todo. Pero da igual, yo a Madonna le consiento todo. Por su parte, Nacho Cano concede una entrevista a Hola y nos cuenta que se dedica al yoga y que tiene un gimnasio en Miami con tropecientos mil clientes. Pero también nos recuerda que no ha abandonado la música y sigue con su musical “México Mágico”. No quiero sumergirme más en el tema, me da miedo encontrarme con un espectáculo de baile contemporáneo al son de rancheras con ritmo tecno. También he leído un artículo interesante de Pilar Eyre, enumerando a las solteras de oro españolas, que son muchas: las hermanas Koplovitz, Naty Abascal, Carmen Lomana o Mercedes Milá, entre otras, integran esta lista. Ni falta que les hace tener pareja, afirma. Y tiene razón. ¿Conocéis a muchos hombres en su misma situación? Yo a pocos. Se llama autosuficiencia. Las mujeres nos lleváis años de ventaja en este tema. Algunos se han tomado al pie de la letra la frase “No es bueno que el hombre este solo”, cuando la correcta es “Mejor solo que mal acompañado”. Y poco más, porque estoy evitando mencionar que Terelu ha declarado a La Otra Crónica que no puede dormir sin bragas. Ups. Lo siento, al final se me ha escapado.

Publicidad