Shakira, Piqué y el arco iris

Las malas lenguas se han dedicado a vaticinar la ruptura de la relación entre Shakira y Piqué. Y ella ha contestado a estos agoreros con un vídeo en Instagram en el que canta alguna estrofa de su canción “Amarillo”. ¿Qué es “amarillo”? Dicho de una persona podría referirse a alguien que está pálido a causa de una enfermedad o un susto, o que le ha sentado mal un porro. No, no se refiere a eso Shakira, que comienza su canción preguntándose en voz alta qué fabrica Piqué o qué le hace ser especial, para terminar concluyendo que cuando habla o piensa en él es imposible ser imparcial. Bueno, nadie es imparcial con su pareja. De hecho, yo no conozco a nadie que sea imparcial ni siquiera con sus ex parejas. Hay que avanzar para saber qué nos quiere decir con esto de “amarillo”, y llegar a la estrofa que dice: “Amarillo, me tienes en los bolsillos Morado, ya me olvidé del pasado En rojo, por que me sangran los ojos de llorarte Cuando no estás a mi lado Celeste, cuésteme lo que me cueste Dorado, por que no pienso perderte Tu amor es un arcoiris de colores Y me muero por tenerte”. Amarillo es porque la tiene en los bolsillos (no sé qué opinarán las feministas de esto, a mí me suena mal). Pero, ojo, que tiene también un color morado porque se ha olvidado del pasado. ¿Qué sucedió en el pasado y por qué hay que olvidarlo? La respuesta puede estar en el rojo, porque le sangran los ojos de llorarle. Esto parece grave. Creo que eran los de Muchachada Nui los que decían que los días de resaca te levantabas con los ojos que parecían dos platos de pisto. No sé, pero que me he acordado ahora y me ha hecho gracia. Lo importante es el final: celeste, le cueste lo que le cueste. Definitivamente, ha pasado algo grave. Pero lo van a superar porque al final Shakira hasta rompe la rima del color dorado (podía haber dicho algo de tenerlo colgado, por ejemplo) para decir que no va a perderle. Así que todo bien. Shakira y Piqué seguirán juntos. Y, algo muy importante cuando se habla de colores: recordad que Franco tenía el culo blanco.

