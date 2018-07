Shakira no irá a la boda de Messi

messiantonella | Liopardo

Cuentan que Leo Messi se enamoró de Antonella Roccuzzo cuando solo tenía nueve años. De hecho, algunos compañeros de colegio recuerdan que ya le escribía cartas de amor entonces. Suponemos que serían algo así: “Te quiero mucho y te regalaría todas mis chuches, Antonella. Firmado: Leo”. Los años fueron pasando y no se sabe cuándo comenzó exactamente su relación, que no se dio a conocer hasta que el futbolista cumplió los 21. Luego llegaron sus dos hijos y ahora han decidido casarse: “Querido diario: Soy Leo y me voy a casar con Antonella, por fin”. Se cuenta que a esta boda no va a acudir Shakira. Lo he leído en varios diarios y revistas de esas que llaman WAGS a las mujeres de los jugadores, así que pongo toda esta información en cuarentena, pero os la resumo brevemente. Resulta, según estas fuentes, que Antonella tenía y tiene una gran amistad con Nuria Tomás, que era la novia de Gerard Piqué antes de que Shakira llegara a la vida del central del FC Barcelona y la argentina no acogió con los brazos abiertos a la colombiana. Eso es lo que cuentan, claro. La verdad cualquiera la sabe. Se dice que Shakira ha excusado su ausencia de la boda en motivos de agenda, pero que no tiene ningún compromiso profesional en esas fechas. Estas noticias, que en la mayoría de las ocasiones son inventadas, suelen ser muy jugosas para la prensa porque no se conforman con inventarse el pasado, sino que también se atreven a predecir el futuro: Shakira no irá a la boda por su enemistad con Antonella, pero sí que acudirá Nuria Tomás porque sigue siendo amiga de la novia y Piqué tendrá que ir porque es compañero y amigo de Messi. Imaginad el jugo que le están sacando a esta noticia. Ojalá se solucione todo con una carta: “Shakira, por favor, ven a mi boda. Habrá chuches. Firmado: Leo”.

