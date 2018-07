Shakira enamorada

Shakira ha sacado nuevo disco y está muy enamorada. Y ya no lo digo porque en la portada del mismo aparezca una foto suya subida a un árbol que parece tomada durante una excursión familiar a Montserrat, sino porque ha llegado a igualar a los hermanos Cano en la letra de sus canciones. Cuando ya creiamos que nada superaría el “No hay marcha en Nueva York ni aunque lo jure Henry Ford, no hay marcha en Nueva York y los jamones son de York” o el momento en el que nos enteramos de que Bombay era un paraíso al escuchar Hawaii-Bombay, nos llega la colombiana con nuevas rimas para contarnos cómo conoció a Gerard Piqué: "Yo con mi sostén a rayas y mi pelo a medio hacer pensé: éste todavía es un niño pero ¿qué le voy a hacer?" No sé lo que significa el pelo a medio hacer, pero me ha venido a la cabeza la imagen de una señora que tiene que salir corriendo de una peluquería con papel de plata en la cabeza porque le estaban haciendo las mechas y se declara un incendio. "Un mojito, dos mojitos Mira que ojitos bonitos Me quedo otro ratito". Dejando aparte la rima, que es ciertamente mejorable, creo que el mensaje que se quiere transmitir es confuso. ¿Tuvo que ver un posible exceso en el consumo de mojitos con verle los ojos bonitos? Pero lo que más me inquieta llega a continuación: "Contigo yo tendría diez hijos Empecemos por un par Solamente te lo digo Por si quieres practicar". ¿Practicar lo de ser padre? ?¿Lo de cambiar pañales? ¿El coito? Me pregunto estas cosas porque he leído en una entrevista que concedió a Univisión que Shakira ha dicho "He querido que el videoclip muestre la letra para que la gente entienda lo que siento y la pueda cantar en los karaokes". No me sirve. Sigo sin entender nada y no volveré a cantar en un karaoke mientras sigan teniendo mi foto con un “NO DEJEN CANTAR A ESTE HOMBRE” en la puerta.