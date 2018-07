Rociíto, los Mohedano y la volatilidad de la fama

Liopardo | Liopardo

Liopardo | Liopardo

Liopardo | Liopardo

Acabo de leer en una revista que Rocío Carrasco y su novio se casan después de un largo noviazgo, que es lo mismo que como cuando dicen de alguien que ha muerto tras una larga enfermedad. Son curiosas las perífrasis que utilizan algunos periodistas para referirse al aburrimiento o al cáncer. Lo que me interesa de esta noticia es que he tenido que hacer un esfuerzo para recordar quién era Rocío Carrasco. De su futuro marido directamente ni me acordaba. Y del anterior recuerdo vagamente que era Guardia Civil y luego salió en algunos programas y desapareció como las lágrimas en la lluvia, las entradas para un evento semipúblico en un ayuntamiento o la droga a la puerta de un colegio. Entonces me he puesto a pensar en la fuerza gravitatoria que tienen los famosos y en los personajes que nacen, crecen, se reproducen y mueren en su órbita. Los que han rodeado a Julio Iglesias o lo que fueron satélites de Rocío Jurado, que eran muchos por lo de ser “la más grande”. Desapareció de la foto Antonio David (al final lo he tenido que googlear) y está desapareciendo la familia de su propio hermano Amador. Recuerdo que su mujer salía en programas del corazón y tuvo un día glorioso en Twitter durante el verano de 2012, que se resume en esta imagen: Las Quemadillas era el sitio al que quería referirse. No hay que confundirlo con Barranquilla, que es donde va el caimán; ni con las quesadillas, que son unas tortitas de maíz o trigo que se rellenan con queso y otros ingredientes. Rosa Benito (acabo de ver su nombre) tenía una hija que aspiraba a ser cantante, esto también lo recuerdo. Chayo, se llamaba (otra vez he acudido al Google), y no sé qué ha sido de ella. No es sarcasmo, es sinceridad. Igual está por ahí triunfando y yo no me he enterado porque no me gusta el flamenco o lo que quiera que haga. Pero el mejor de todos era su hermano, Amador. A bote pronto, lo último que recuerdo de él es una foto haciendo sus necesidades en la playa. No hagáis esto nunca. Si sois de esos, al menos llevad una bolsita, como cuando paseais al perro. Mejor dejamos ya el tema, que se me han quitado las ganas del tercer desayuno y solo son las once de la mañana. A ver qué hago.