Resumen del corazón en 2016: De Bowie a Pedroche

Ha terminado un año, el 2016, que comenzó con la muerte de David Bowie y terminó con la de Carrie Fisher y, al siguiente día, la de su madre, Debbie Reynolds. E incluso con el rumor de que Isabel II de Inglaterra fallecía con solo noventa años, cuando en su familia es tradición que las mujeres superen el siglo de existencia. 2016 comenzó con los comentarios sobre el vestido de Cristina Pedroche. Poco después supimos que los Gemeliers creen que el séptimo mes del año es el jueves y que el aparato para asar alimentos que empieza por la letra H es la “holla”. Y, sin tiempo para acabar el invierno, vimos a DiCaprio ganar por fin el Oscar en dura pugna con un oso, dejando solo al nipón Haruki Murakami como el ser humano que más veces ha estado a punto de ganar algo y al final no lo ha conseguido. En primavera se desnudó Kim Kardashian para reivindicar el día de la mujer (?) e intentaron robar en casa de José Luis Moreno. O, lo que es lo mismo, otro día más en la oficina. Después llegó Eurovisión y descubrimos que estar una hora y pico viendo ganar a Australia en las votaciones no sirve para nada porque luego gana Ucrania gracias al televoto. En verano vimos fotos de cuerpos en piscinas, incluido el de Alaska que subió a Instagram una foto titulada “melones flotantes al sol” y en la que no salía ninguna fruta. Y se produjo el divorcio de Feli y Alba, que todavía no hemos superado. De ahí a final de año tuvimos la victoria de Trump en las elecciones americanas y, lo más importante, la boda de Rociíto y las navidades de Mariah Carey. Y así transcurre un año de análisis de la prensa del corazón. Esta semana, por ejemplo, los protagonistas siguen siendo los mismos que en semanas anteriores o del año pasado en estas mismas fechas: Alba Carrillo enfadada con Feliciano, Mariah Carey ha abandonado un concierto porque falla el playback, el vestido de Cristina Pedroche... Ya lo cantaban en “El rey león”: la vida es un ciclo sin fin que lo envuelve todo.

