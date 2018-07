De reinas y princesas

Soy republicano simplemente porque creo que la jefatura del Estado no debería transmitirse por herencia. No confundáis ser republicano con ser cursi: yo no llamo al Rey “ciudadano Borbón”, del mismo modo que tampoco me imagino en un juicio llamando a un magistrado ciudadano García, aunque no esté de acuerdo con su forma de administrar justicia.

Leo que Pilar Urbano cree que Doña Letizia lo que pretende es trazar una suerte de “cordón sanitario” (cinturón de asepsia, lo llama ella) para que nadie que se siga relacionando con Doña Cristina pueda tener después una foto con su marido o las niñas. Yo creo que no se trata de eso, sino de algo más simple como la idea que puede tener cualquier madre o padre de cómo ha de ser la educación y las decisiones de sus hijos menores. El clásico “Jenny, no te metas pa’ lo hondo”, de toda la vida.

Pero la Familia Real no es una familia más. Y esas niñas, para bien o para mal, están llamadas a la sucesión de la jefatura del Estado. Ahí es donde creo que Doña Letizia se equivoca, porque los monárquicos utilizan como principal argumento de la bondad de la institución que los infantes y príncipes reciben una educación especial dedicada a la labor que están llamados a asumir tarde o temprano. Y este argumento, en sí mismo, genera una carga. Es cierto que esas niñas tienen privilegios que otros niños de su edad no tienen. Pero también lo es (y me parece injusto para ellas, que no han podido elegir y además son menores) que han perdido en todo o en parte derechos que sí tienen otros niños. Nadie pixela sus caras. Nadie puede evitar que sean portada. Ni se puede evitar que haya quien analice sus actos como si fueran adultas. Ni siquiera su madre.

Para algunas cosas es mejor ser la madre de Jenny o la propia Jenny. Al fin y al cabo, yo aprendí a sobrevivir yéndome a lo hondo mientras escuchaba a mis padres gritar desde la orilla. Eso sí, no había ni una sola cámara y nadie opinaba.