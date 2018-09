Quiero ser algún Kardashian

Ya es septiembre y tenemos que trabajar, así que busco alguna noticia que pueda distraerme del disgusto que me supone no ser un rico heredero o pertenecer a la Familia Real o a la de los Kardashian, que es casi lo mismo.

Pero en las noticias me salen ellos también. Leo que Khloé asegura que ha descubierto un método para adelgazar desde el sofá. Cojonudo, pienso yo. Ya era hora de que alguien inventara algo para perder peso mientras ves una película o los anuncios de coleccionables de septiembre y comes palomitas. Pero lees la noticia ampliada y se te cae el alma a los pies cuando te das cuenta de que lo único que quieren es venderte una maquinita de esas de pedalear mientras ves la tele. Eso me faltaba: escuchar debates absurdos sobre el Valle de los Caídos o los lazos amarillos mientras pedaleo como si subiera el Tourmalet. El sofá es para descansar tapado con una mantita en invierno y lo de los pedales atenta a su propia naturaleza. Ojalá os demanden Ikea y Conforama.

Mientras Khloé intenta vendernos la bicicleta, nunca mejor dicho, su hermana Kim nos muestra el collar que parece que se ha implantado en el cuello. "Mi collar brilla como el latido de mi corazón. Se mueve al ritmo de mi corazón", explica en uno de los vídeos. Esta chica tiene dentro de su cuerpo más plástico y metal que un veterano de Vietnam. No, ahora en serio: ni siquiera esta Kim es tan bestia como para introducirse un collar que brilla en el cuello. Al parecer, se trata de una ilusión óptica con imitación de la piel humana y es un favor (o no) que le está haciendo a un amigo promocionándolo. Como accessorio es horrible, así que no descarto que triunfe la idea en estos tiempos del gusto por el reguetón y el trap.

Y se acaba el verano. Para nosotros, los que trabajamos, quiero decir. Para el resto quedan casi tres semanas. ¿Qué digo? Para algunos siempre es verano, aunque esté nevando en la calle.