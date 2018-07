¿Qué le pasó al chocho de Marlene Mourreau?

Este año, Cristóbal Montoro se ha puesto hasta arriba de bebidas energéticas y su nueva víctima es Marlene Mourreau. La francesa tiene problemas con el fisco, que ella resume con un tecnicismo: “Hacienda me quiere quitar hasta las bragas”. Ha explicado que invirtió sus ahorros en cuatro inmuebles y vive de sus rentas, pero que ahora Montoro le quiere hacer pagar cincuenta mil euros y que no los tiene. Que está pasándolo muy mal. "Que no me importa estar desnuda y sin bragas, pero con las cuentas bancarias, no”, ha añadido. Qué obsesión con las bragas tiene esta señora, ¿no? Mientras tanto, Marlene ha implantado un estilo propio en Twitter. ¿Conocéis esas cuentas de redes sociales en las que cualquier motivo es válido para enseñar cacho? Se puede usar desde un hashtag a una frase motivacional, pasando por un #prayforlaciudadquetoque. Pues bien, la Mourreau es una experta en la materia y, como Instagram es mucho más pazguata, que censura pezón, centra sus esfuerzos en la red del pajarito.

¿Es ese paquidermo enano su mejor amigo? ¿Ha conseguido ver el dolor en los ojos de Marlene a pesar de que ella le da la espalda y lleva puestas unas gafas de sol? ¿Qué hace ahí un elefante? No entiendo nada. Para intentar salir de dudas, he seguido leyendo y me he encontrado con un tuit que escribió con ocasión de una reciente actuación en el World Pride de Madrid, que contiene una de las grandes preguntas que siempre se ha hecho la humanidad. A los de “¿De dónde venimos?” y “¿Adónde vamos?” habrá que añadir ahora el “¿Qué pasó a mi chocho?”.

Y no me extraña que cuestione temas tan profundos porque la realidad es que Marlene parece triste. Podéis verlo aquí:

Un día le falló quien menos lo imaginaba (¿Montoro?) y comprendió que no hay que esperar nada de nadie (¿salvo del elefante?) y es mejor estar sorprendida que decepcionada. Y ahí se la ve, sorprendida entre las rocas. Pobrecita.