Lo que aprendo leyendo revistas

Sois afortunados porque hoy, tras mi habitual repaso de las revistas del corazón, os puedo dar unos cuantos consejos que mejorarán vuestras vidas.

Para comenzar os voy a aconsejar que, si sois mujeres, no tengáis relaciones con alguien de menos edad sin pedir antes permiso a la sociedad. Sí, ya os lo he dicho otras veces, pero la cosa está empeorando. Acabo de leer un artículo con el título “Sharon Stone celebra su 60 cumpleaños en Miami junto a su yogurín”. Da igual que Sharon aparente casi 30 años menos o que haya demostrado sobradamente que su capacidad intelectual es muy superior a la de quien redacta este tipo de noticias y, por tanto, no tiene que dar explicaciones para hacer lo que le salga de los ovarios. Mientras tanto, y visto el aspecto de Mrs. Stone, desde aquí felicitamos a Angelo Baffo, inversor inmobiliario y modelo; yogurín para la prensa rosa.

También os voy a dar un consejo financiero. Si tenéis 145 millones de euros y no sabéis qué hacer con ellos podéis comprar la mansión que Julio Iglesias tiene entre los términos municipales de Ojén y Marbella. Para ser exactos, la casa y la mayoría del terreno están en Ojén, pero la piscina está en Marbella porque no caben las 450 hectáreas enteras en el mismo municipio. La finca se llama “Las cuatro lunas” y, aunque por el nombre podría pensarse que antes era de Joseba de Carglass, lo cierto es que Julio se la compró a Curro Romero.

Por último, supongo que también os interesa un consejo nutricional. ¿Os parecen aburridos vuestros desayunos? Os propongo desayunar apio, como Cruz Beckham. Porque he sabido que mientras que su hermana Harper prefiere comenzar el día poniéndole aguacate a una tostada, Cruz se decanta por esta hortaliza “de ligero sabor amargo, originaria de la zona mediterránea y consumida desde tiempo de los egipcios y romanos” (he copiado textualmente de la revista). Hala. Por el mismo precio también os he proporcionado información histórico-cultural.

PD: Qué ganas tengo de que llegue Eurovisión para empezar con los temas de gran calado.