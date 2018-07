Presentar los Goya

1517746043820 | Liopardo

El sábado por la mañana recordé que esa misma noche era la gala de los Goya y a mi compra habitual añadí una bolsa grande de cacahuetes. Es lo malo que tiene ir solo a hacer la compra y no tener una voz amiga cerca que te diga: “Recuerda que te sientan fatal, sobre todo por la noche”. Durante la emisión pasó lo que tenía que pasar: que no me gustó la gala y que me comí más de media bolsa. No es nada nuevo ni lo uno ni lo otro. Y tampoco lo que sigue: pasé una noche horrible. Después de cepillarme a conciencia los dientes para que desapareciera el sabor del fruto seco, me metí en la cama sin que mi mente hubiera eliminado el escenario de la gala. Estaba escrito que tendría una pesadilla y así fue. En mi sueño era uno de los presentadores. Mi objetivo era entretener al público utilizando gags cortos, evitando ser repetitivo, con muchos guiños al cine español y sin olvidar que había que dedicar especial atención al feminismo. Me he vuelto a despertar y esta vez ya no he podido dormirme. Mientras desayunaba, he caído en que esta gala es un marrón para guionistas y presentadores; que hacer comedia es muy difícil y no parece buena idea añadirle más límites y que las cosas, la mayoría de las veces, son mucho más sencillas de lo que parecen. Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla siguen siendo los mismos, pero alguien ha intentado vestirlos con un corsé incómodo. Se les notaba. Tal vez, todo habría salido mejor (por ser menos forzado) con una presentadora. También me he dado cuenta de que, para mí (lo que no significa que tenga razón), faltó aunque fuera una pequeña mención a Pilar Miró; y que lo de Isabel Coixet y Carla Simón imponiéndose en la dirección al resto de directores –todos hombres- funciona mejor que cualquier abanico. PD.: Esta mañana he tirado a la basura los cacahuetes que quedaban. Dejar de fumar me costó menos.

