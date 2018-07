Porra de famosos para la final de la Champions

porrafamososchampions | Liopardo

Con motivo de la final de la Champions League hemos conseguido seleccionar a distintas personalidades de todos los ámbitos para conocer sus preferencias futboleras y hemos confeccionado una porra. Como ellos han declinado amablemente participar en el evento, hemos tenido que recurrir a un reputado parapsicólogo de Teruel que se ha puesto en la piel de todos ellos. Literalmente en la piel, porque lucía un perfecto bronceado mientras entrevistábamos a Julio Iglesias, reconocido madridista. Opina que el partido terminará con una clara victoria merengue. “Adoro a Keylor Navas.Yo paraba igual. El pulpo de Ourense, me llamaban. ¡Yeah!” (se agacha, besa el suelo, se levanta, alza una mano y saluda). “¿Un resultado? ¿Cuántos hijos tengo? ¿Ocho ya? ¿Tantos? Pues eso, 8-0”. De repente aparece Joaquín Sabina y reconoce que “al Atleti le di mis noches y mi pan, mi angustia y mi risa, a cambio de sus goles”. No quiere recordar la última final, pero vaticina que en esta ganarán por 2-1. “Seguro que marca Adelardo. Hace tiempo que no voy a verles al Metropolitano”. Por su parte, Bertín Osborne espera que gane el Madrid. “Yo he ligado más en las puertas del Bernabéu que tú en tu p… vida”, me dice. “Es una lástima que no esté Íker Casillas, que es mi amigo. Por eso van a marcar dos goles y tendremos que marcar tres para ganar. En Miami y en Panamá funciona así”. Belén Esteban, sin embargo, nos dice: “Pienso de que vamos a ganar, ¿entiendesss? Marcará un gol el francés ese que lleva una cresta como un pollo. A Andreíta y a mí nos gustan los pollos. Ganaremos 1-0”. Felipe VI no tiene problemas en reconocer que “Me gusta más mi Copa que esto. El rey otro es del Madrid y el rey yo soy del Atleti. Creo que ganaremos 3-1 porque lo dijo la señora del vestido rosa el otro día en el palco. Hablaba en sueños”. También contamos con el testimonio de Íñigo Errejón, que es madridista. “El Atleti querrá conseguir la hegemonía moviéndose en la tensión entre el núcleo irradiador y la seducción de los sectores aliados laterales, pero al final son once contra once. Ganaremos 2-0, por la gente”. Turno ahora para Tomás Roncero. “¡Qué portatil más chulo! ¿Para qué sirve este botó[Error. Process user: Cannot copy default user hive c:\documents and settings\default user

tuser.dat. Error=32(20h)]

Publicidad