Pobres niños ricos

Cuando estamos en pleno debate sobre el tipo impositivo del impuesto de sucesiones nos enteramos de que algunos multimillonarios han decidido desheredar por completo o casi a sus hijos. Estos no tendrán problemas con la oficina liquidadora. Mientras aquí, en España, Cayetana de Alba repartía ducados a su muerte como si estuviera en un estanco; parece que la moda anglosajona es decirle a los hijos que bastante tienen con su educación y contactos (¡qué importante es eso de los contactos!), que ya son patrimonio más que suficiente. Por este motivo, o con esta excusa, algunos como Jackie Chan han optado por una vía intermedia: dejarles solo una parte de su fortuna y ceder la mayor parte a organizaciones humanitarias. Algo parecido ha hecho Bill Gates, que considera que a sus hijos ya les ha dotado de herramientas para salir adelante con solvencia. Vamos, que no les deja ni un dólar. A otros ya se les veía venir. El chef Gordon Ramsay asegura que no les dejará un dólar sus hijos porque así no se les consiente. A él incluso lo imagino hasta volviendo de ultratumba para decir a sus hijos: “¿Qué clase de futuro te estás labrando? ¡Lo estás haciendo todo mal!”. En el mismo sentido, pero en un caso paradójico, encontramos a Philip Seymour Hoffman, que no dejó ni un euro a su hijos “para no malcriarlos”; pero le dejó todo a su pareja, quien por lo visto no corría ese riesgo. No sé si sus hijos habrán captado el mensaje. Yo no lo veo muy claro. Para otros, como Sting, la cuestión es muy sencilla. Les ha dicho a sus hijos que no esperen mucho porque se lo está puliendo todo en vida, como tiene que ser. En ese 'todo' se incluyen hasta sus viñedos en la Toscana, esos en los que te dejan vendimiar previo pago de trescientos euros diarios. Qué chollo han encontrado algunos.

