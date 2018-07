Paula Vázquez y su patrimonio pijo

No es fácil ser millonario. Que se lo digan a Oprah Winfrey, a Abramovich, a Mick Jagger o al propio Donald Trump, que han visto como el huracán Irma destruía sus posesiones en el Caribe. Resorts de lujo, islas privadas, mansiones... , hasta sus embarcaciones de recreo han quedado destrozadas. Me muero de pena. Aquí os dejo una foto de Richard Branson, el dueño de Virgin, desolado. Liopardo | Liopardo Que sí, que también ha muerto gente en esta movida pero, ¿acaso ha fallecido algún cantante, futbolista, torero o sus parejas reales o ficticias? ¿No? Pues no nos interesa. ¿Han ido allí a mostrar su solidaridad y a hacerse fotos con los que lo han perdido todo? ¿No? Ya irán, porque eso vende. Y así funciona un poco este mundo. Ojo, que no los estoy criticando. A saber qué haría yo si tuviera suficiente pastizal para comprarme una isla. Ni siquiera me lo he planteado, pero ya os digo que no me veo bebiendo mojitos debajo de un cocotero, pero no por motivos éticos. Si dispones de muchos recursos económicos, hagas lo que hagas, siempre será malo. Si te concedes caprichos es malo; si donas una parte, donas poco, y si tienes pareja es por tu dinero. Mirad lo que le ha pasado a Paula Vázquez esta semana. De repente, alguien la ha emparejado con Pablo Iglesias, algo que ella niega. Pero, no contentos con ello, un medio ha dedicado todo un artículo a contarnos que tiene un patrimonio “pijo”. ¿Qué es un patrimonio “pijo”? No lo sé bien, pero luego nos explican que, entre otras cosas, tiene una parcela de 586 m2 en un pueblo de Galicia. Una parcela “pequeña, pero pintona” (cito textualmente). Señores, esto no es pijo. Los pijos odian la ruralidad y no soportan a las vacas. Un pijo se compra una isla en el Caribe y no una parcela en Valdoviño. Y luego posa con cara de circunstancias tras el paso de un huracán. Es su naturaleza.