De la Pantoja a los Beckham

Tras repasar las revistas se adivina que ya estamos en otoño aunque todavía no sea la fecha oficial. Caen las primeras hojas y los famosos vuelven con sus niños de caras pixeladas al cole. Algunos tienen tanta prisa por iniciar la temporada de moda que se les ve asfixiados de calor con su chaqueta y su fular. También esta semana hay algo de carnaza, aunque flojita: alguna boda de poca relevancia y celebraciones de mayoría de edad, como la de la hija de Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo. El otro mundo, el despreocupado, el que también existe y lo sabes precisamente porque se publican estas revistas.

Y en el mundo real, en el nuestro, mientras los días se acortan, los políticos pasan los currículums de sus rivales por el tamizador y no sobrevive ni uno para vergüenza de todos los electores con sentido común. ¿Para qué tantos títulos? No hace falta tener un doctorado o un máster para decir que fabricamos bombas que solo matan a los malos, sobra con tener electores dispuestos a creérselo. Lo importante no es tener conocimientos certificados o no, sino que tus electores no los tengan.

Será por la depresión postvacacional, pero solo quiero encontrar algo que me divierta y no lo encuentro. El titular “Isabel Pantoja harta de Dulce” no da lo que promete. La tonadillera no se ha encerrado en una pastelería y se ha puesto tibia comiendo milhojas. Recuerdo que yo aborrecí así el chocolate y estuve años sin volver a probarlo. Pero no, resulta que Isabel está enfadada con una señora que fue su empleada de hogar. Vaya rollo.

Me aburro. Voy a ver si aparece algo interesante en Instagram. Encuentro la foto que ha subido Romeo Beckham en la que aparece su familia al completo. Hasta el perro sale. No solo sale, sino que además parece más divertido e integrado en el grupo que la propia Victoria, que aparece con la mirada perdida en el horizonte.

Qué guapos son todos.

Qué ricos.

Tengo envidia hasta del perro.