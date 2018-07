Pablo Alborán es feliz y tú no

En esta semana se habla de que Isabel II y Felipe de Edimburgo celebran 70 años de matrimonio, que yo no sabía que eso tenía un nombre pero resulta que sí: bodas de titanio. Será porque es muy resistente a la corrosión, supongo. Un día tenemos que hablar de Felipe de Edimburgo, que es un tipo muy peculiar, que cuenta con varias anécdotas muy crueles. Como cuando, en un encuentro con estudiantes de primaria (¿a quién se le ocurre llevarle a visitar niños?) uno de ellos le dijo que de mayor quería ser astronauta, a lo que Felipe de Edimburgo le espetó que estaba demasiado gordo para volar.

En otro tiempo hubiera dicho que ese niño se convirtió en Pablo Alborán, pero ya no. Y es que leo en el Hola que Pablo ha afirmado en una entrevista que está muy bien y que es muy feliz. Y yo que pensaba que estar como él era un estado de ánimo que coincidía con la suma tristeza. Ya sabéis, eso de “anímate, que pareces Pablo Alborán”. Y resulta ahora que no, que nos estaba tomando el pelo y es tan feliz como Aless Gibaja. ¿Qué será lo próximo? ¿Que Julio Iglesias no se comía un colín? ¿Que Chuck Norris es un flojo? ¿Que MacGyver no sabe hacer manualidades?

A ver, que estamos hablando de alguien que canta cosas como “¿Quién abrirá la puerta hoy para ver salir el sol, sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión?” o “Ladrona de mi piel, has seguido mis andares me has robado el ayer. Fuiste tú quien destrozó mi ser, que me has hecho daño”. Esto es más deprimente que el niño que no puede ser astronauta por estar gordo. Incluso es más triste que el chaval que tuvo que renunciar a su sueño de jugar a la petanca porque era imposible vivir de ello. Pero no, ahora resulta que Alborán es más feliz que una perdiz. "EMOSIDO ENGAÑADO".