Nicolas Cage y su pelo abandonan la interpretación

Nicolas Cage ha anunciado que se retira del mundo de la interpretación. Algunos dirán que en el mundo de la interpretación no estuvo nunca, que lo que quiere decir es que va a dejar de aceptar papeles. Porque sí, es muy gracioso burlarse del bueno de Nicolas, pero él tiene un Oscar, un Globo de Oro y hasta una canción de Amaral por Leaving Las Vegas. Superad esto.

En cuanto a su pelo, al que yo considero un ente autónomo, a saber cuántos premios habrá ganado esa melena variable que consigue adaptarse a cualquier papel. Aquí lo tenemos en su rol de frontón vasco y también en el de desertificación en el sureste:

Nicolas Cage | Archivo

Nicolas Cage fue Ghost Rider, y creo que esta película simboliza lo que ha sido la mayor parte de su filmografía: fue duramente acogida por los críticos cinematográficos, pero se convirtió (aunque no lo creáis) en todo un éxito de taquilla. En su vida real es un tipo extraño, que tiene un hijo que se llama Kal-El (el nombre kryptoniano de Superman), y que estuvo casado –entre otras- con la hija de Elvis Presley.

Pero lo mejor es lo de Patricia Arquette. Cuando Nicolas conoció a Patricia en los ochenta se quedó colgado por ella. Le pidió una cita y ella le dio calabazas. No estamos hablando de cualquier rechazo, sino que Patricia, para dejárselo claro, le dijo que solo aceptaría una cita si le conseguía un autógrafo de Salinger (un hombre más solitario que su personaje de El guardián entre el centeno) y una orquídea negra, una flor que no existe. Pues bien, Nicolas no se rindió y nadie sabe cómo consiguió el autógrafo de Salinger y una orquídea modificada genéticamente para ser de color negro. Se casó con ella (tras fijar una primera fecha de boda y que se suspendiera).

También colecciona fósiles (lo que le llevó a tener un grave conflicto con las autoridades de Mongolia) y un día se dedicó a comer setas alucinógenas con su gato. De hecho, hasta se ha construido una pirámide para que le entierren en Nueva Orleans. ¿Os parece una horterada, verdad? Claro, vosotros no sois Nicolas Cage.