Navidades con Mariah

En el día de Navidad se nos fue George Michael. ¿Quién llevaba la agenda de esto? Lo está gestionando fatal y deberían despedirle por dejarnos sin referencias. Ya solo nos queda como símbolo de estas fiestas Mariah Carey. Sí, la del "All I Want For Christmas Is You", el tema que da lugar a esta curiosa estadística que significa que es la canción más escuchada todas las Navidades: Liopardo | Liopardo Pero Mariah es algo más que la autora de la banda sonora que suena insistentemente mientras compras tus regalos navideños. Vive por y para estas fiestas y nos lo demuestra cada año en Instagram. Ella personalmente realiza sus compras para la cena de Nochebuena, como cualquiera de nosotros: Y luego planta el árbol en casa: Mirad el tamaño del árbol. Parece una secuoya gigante y yo diría que lo que hay al fondo no es un espejo, sino un segundo árbol. El árbol que aparece en primera fila es más grande que muchas de nuestras casas. Es más, podría construirse en él una casa que sería más grande que las nuestras. Y luego está ella misma, impecablemente vestida. Vamos a buscar otra foto en la que se ve con más detalle. Conserva puesta todavía la camisa de leñadora que probablemente usó para talar el árbol. En esta operación, sin duda, pasó tanto calor que tuvo que desabrochársela. Por eso se muestra casualmente su lencería. Afortunadamente, lleva unas botas de piel que la protegen del frío y combinan perfectamente con el resto del vestuario. Su mano, con el meñique convenientemente extendido, sujeta una copa (fijaos en el detalle del pie de la misma: es Santa con esquíes) llena de un líquido blanco que podría parecer leche pero, a juzgar por el resto de la escena, debe ser alguna bebida alcohólica de alta graduación. Mariah no es solo un símbolo de la Navidad. Es tu tío Alfredo borracho cantando villancicos. Es tu abuela preguntándote si tienes novia. Es tu cuñado hablándote de Podemos. Mariah es la Navidad.