¿Nadie quiere a Puigcorbé?

Esta semana, en nuestra sección fotos de bikini y bañador del verano 2018, que ya podemos dar por inaugurada, tenemos a Sara Carbonero. La periodista ha vuelto a publicar una foto suya en bikini en Instagram y, de paso, a hacer publicidad de la firma del traje de baño (no la menciono porque a mí no me paga). Algún día sabremos el dineral que se ganan algunos famosos e influencers con esta actividad.

Es divertido pensar que hay revistas del corazón que tienen a alguien pendiente, no ya de las imágenes publicadas por los famosos (que esto les llevaría solo unos minutos a la semana), sino de leer los comentarios a estas fotos (lo que requiere un arduo trabajo, ya que son cientos en estos casos). Así, han conseguido localizar entre las opiniones de envidiosos, babosos y algunas pocas bienintencionadas, la de Iker Casillas. El portero y marido le ha puesto a Sara un corazón. Punto. Lo de “demostrando que cada día está más enamorado de ella”, ya lo añade Hola. O simplemente no tenía ganas de escribir, o el emoticono formaba parte de la campaña, o ambas cosas a la vez, añado yo. O que no recuerda su nombre, como en el chiste.

Y ahora vamos con lo que más me ha gustado. Leo en La otra crónica que al otrora Juanjo Puigcorbé, hoy (o puede que ayer ya, tal y como van las cosas) Joan Josep, le van las cosas mal en su salto a la política. Cuentan que es altivo, maltrata laboralmente y desprecia a sus subordinados. Pero lo que me gusta es el títular: “Juanjo Puigcorbé fracasa también en la política”. Es toda una declaración de intenciones. No es Joan Josep, vuelve a ser Juanjo. Y luego está ese “fracasa también” que contiene un trailer de mala leche. Ni un argentino cabreado viendo a su selección lo haría mejor. Qué malo es caer mal y no tener siquiera a una persona que te conteste con un corazón para que puedan decir que cada día están más enamorados de ti, sea cierto o no, solo porque es bonito.