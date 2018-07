Motivos para no ser rico y famoso en verano

Ser pobre no te garantiza un verano perfecto y sin sobresaltos, porque hasta la actividad más inocente acarrea riesgos. Puedes ir a la playa, calcular mal y clavarte la sombrilla en el pie. O dejarte olvidada la nevera azul en casa y quedarte sin cervezas o tener que pagarla a precio de petróleo. Y en el río pasa lo mismo: antes ibas allí y solo corrías riesgo si practicabas piragüismo en aguas bravas o barranquismo, por ejemplo. Ahora puedes encontrarte a Rajoy emergiendo del agua como si fuera un siluro o el mismo Nessie. Y allí no hay desfibriladores en caso de parada cardiorrespiratoria. Pero ser rico y famoso no te garantiza el mejor de los veranos, precisamente. Por ejemplo, todo el mundo puede saber que tienes el culo fofo. Y es que esta semana, para nuestra desgracia, hemos visto más veces el trasero de Rodrigo Rato que el de la Kardashian. Y eso que dicen que este es, junto con la cabeza de un dirigente político español que tuvo un percance conduciendo en Cuba, la única parte de un cuerpo humano que se ve desde la Estación Espacial Internacional. Os voy a dar un consejo de belleza (me noto que me estoy lanzando mucho ya): no os compréis bañadores amarillos porque las prendas de baño de este color tienen muchos más defectos que virtudes. Solo se pueden lucir con estilo cuando estás muy moreno y tienes cuerpo atlético. Y, además, transparentan al mojarse (Ahora me ha venido a la cabeza el bañador de Ana Botella. Dios mío, creía que había borrado esta imagen de mi mente. Tengo que volver al psicólogo). Liopardo | Liopardo Si tienes el dinero por castigo también se puede ahogar gente en la piscina de tu mansión, que es lo que le ha pasado a Demi Moore. Por lo que cuentan, el jovencito había acudido a una fiesta que el asistente de Demetria (su nombre real) se había montado aprovechando la ausencia de la jefa. Por cierto, creo que el chaval se ha quedado sin curro porque Demi tiene poco aguante y ha dicho que no le gustan los cadáveres en su piscina, y que ya le molestaban bastante las avispas. Y llegados a este punto, ya no tenemos tan claro si nuestro verano es peor que el de ellos. O tal vez sí, porque lo de clavarte el palo de la sombrilla en el pie no es tan grave pero, ¿y lo de encontrarte a Rajoy en bañador?