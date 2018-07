¿Miley, tas fumao un porro? Po zí

Esta semana, por lo visto, se han casado todos los futbolistas que quedaban solteros: Álvaro Morata, Mateo Kovačić, Marc Bartra, Lucas Vázquez, José Antonio Reyes... Y hemos visto sus fiestas de preboda, boda y postboda, que ahora se pasan tres meses de fiesta, como Farruquito. Hablaría sobre algunas de estas bodas y su relación con el mal gusto, pero no quiero enemistarme con los futbolistas ni con sus fans, así que paso. Me interesa más lo que ocurrió cuando Miley Cyrus acudió al famoso late night de Jimmy Fallon. Es mucho más divertido, sobre todo teniendo en cuenta que comenzó preguntándole al bueno de Jimmy si había notado que en las anteriores entrevistas iba fumada. A ver, Miley, todos notábamos que ibas fumada y probablemente algo más desde que dejaste de ser Hannah Montana o incluso antes, porque hacías cosas muy raras. ¿Quién iba a adivinar que Miley tenía algún problema con las drogas viendo alguna de sus fotografías? Liopardo | Liopardo En esta, por ejemplo, parece que decidió vestirse con M&M's. Esto es algo que solo se te puede ocurrir después de fumarte toda Jamaica. Pero es que todo su Instagram, haciendo cumbre en el año 2015, es una oda al consumo de estupefacientes. Liopardo | Liopardo

En esta segunda foto podemos ver a Miley dando un paso más en la ventriloquia (desconozco si consiguió emitir algún sonido).

En realidad, Miley ha sido siempre una gran defensora del consumo de marihuana. De hecho, no se escondía y fumaba maría en sus conciertos, pero ahora parece que ha decidido dar un paso atrás: “Soñé que, por alguna razón, me moría durante mi monólogo en Saturday Night Light; soñaba que estaba tan fumada que me moría. Lo busqué en Internet y comprobé que nadie murió por eso. Nadie muere por fumar marihuana, pero nadie fumaba tanto como yo”.

Es importante que consuma menos drogas ahora que se ha introducido en el diseño de ropa, aunque sea deportiva. No quiero pensar lo que ocurriría si diseñara trajes de boda para futbolistas. O puede que ya lo haya hecho y no lo sepamos:

Liopardo | Liopardo

Al final me habéis obligado. Yo no quería.