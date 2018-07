Mike y la Tierra plana

Que no se me entienda mal: creo firmemente que cualquier persona puede alcanzar un nivel óptimo de formación en cualquier materia sin necesidad de tener un título universitario. Un título es como el carné de conducir: solo demuestra que has aprobado, no que sepas hacer algo tan básico como aparcar el coche.Así que admito que alguien podría ser científico por la universidad de la vida, pero Mike Hughes, conocido como “Mad” (Loco) no es un ejemplo. Este señor es un conductor de limusinas que ya ha superado los sesenta años. Piensa que la Tierra es plana, que todos “EMOSIDO ENGAÑADO” y se ha propuesto demostrárnoslo a todos. - La Tierra es plana. - ¿Pero, Mike, no has visto las imágenes desde el espacio? - Son un montaje. - Supongo que tú lo podrías demostrar. - Sujétame el cubata. Y Mike ha invertido nada menos que 20.000 dólares (menos de 17.000 euros, al cambio) en comprar piezas de repuesto y montar un cohete en su garaje. - Necesito un pedal para activar la ignición del motor propulsor. - Aquí tengo el acelerador de un Seat Panda por 5 euros, Mike. - Me vale. - ¿Quieres también un ambientador de pino para el retrovisor? - Siempre viene bien. Mike había elegido como escenario para su prueba el desierto de Mojave, en California, donde se iba a subir a su cohete casero y a intentar ponerlo a 500 millas por hora, pero la administración norteamericana no lo ha permitido a última hora. Que no se entienda mal, a los estadounidenses les da igual que Mad Hughes se mate, lo que no quiere es que lo haga en un terreno público y que alguien pueda demandarle. Por eso le ha dicho que no le permitirían hacerlo “desde ese lugar”, aunque Mike ya ha anunciado que no se rinde. ¿Por qué le llamarán “Mad”? Cualquiera lo sabe.