Mi visita a Los Angeles para informar del divorcio Banderas-Griffith

Hace unas semanas solicité a mi jefe en Liopardo que me pagara un viaje a Los Angeles para cubrir el proceso de divorcio entre Melanie Griffith y Antonio Banderas porque de esos temas es importante informar en directo. Él lo ha entendido perfectamente y, como confía en mí, me ha explicado cómo funciona el Google Street View para que me mueva por allí y me haga una idea de todo. Le estoy tremendamente agradecido. Con este avanzado sistema he conseguido contactar con muchos angelinos, que son unos seres tan tímidos que tienen la cara pixelada y que prefieren no opinar sobre este tema, por lo que deduzco que les ha afectado mucho. A pesar de este secretismo, he hecho mis pesquisas y he descubierto que Melanie se va a quedar con la casa que tenían en Aspen (Colorado) y con un cuadro de Picasso. Las negociaciones fueron así: -Antonio, quiero conservar algún recuerdo de tu tierra, donde hemos pasado tantos buenos momentos. -Elige lo que quieras. -El cuadro de ese paisano tuyo, Picasso. -Mira, Melanie, que te aspen. -Por cierto, hablando de Aspen... A cambio, Antonio Banderas se ha quedado el chalé de Marbella y dibujos de Picasso y Rivera, según lo que se ha publicado: -Pues yo me quedo el chalé de Marbella, Melanie. -Vale, pero me devuelves mi pamela y mi pelota de Nivea, que casi me ahogo para cogerla. -También los dibujos de Picasso y Rivera. -Lo de Picasso hay que hablarlo. De Rivera te puedes quedar con este póster de Ciudadanos. -Cuánto rencor. Finalmente, llegaron a un acuerdo en cuanto a la pensión que Antonio debía pasarle a Melanie: -Sabes que hoy en día no se puede vivir con menos de 1.000 dólares al mes, Antonio. -Te doy 65 y tú te los vas administrando bien. En Los Angeles hay muchas ofertas. -Ni para ti ni para mí. Me das 65.000 y ya. -Vale.... Bueno, espera, me has liado. -Has dicho “vale”, lo ha escuchado este juez tan majo. Así han terminado las negociaciones y solo me falta volver a casa, pero se me ha bloqueado el Google Street View y me he quedado parado sobre una estrella del Paseo de la fama de Hollywood. Todos siguen sin hablarme y en el suelo solo puedo leer el nombre de Ronald Reagan.

