Menos mal que nos queda Sofía Vergara

portadasofiavergara | Liopardo

Primera semana de agosto y los famosos están de vacaciones de lo que quiera que hagan el resto del año. Las revistas se llenan de fotos en traje de baño que nuestros protagonistas han subido previamente a las redes sociales. Entre páginas y páginas de carne al sol, he visto la última faena de Alba Carrillo. Es de muy mal gusto hablar mal de tu ex pareja si, además, es padre de tu hijo. Es peor todavía si lo haces cobrando por ello. Y totalmente desafortunado si lo haces en el momento menos oportuno. Alba Carrillo lo ha vuelto a hacer esta semana. Y esta vez no le ha tocado a Feliciano López, sino a Fonsi Nieto. Mientras ella se sentaba en un plató, la familia Nieto esparcía las cenizas de Ángel. Alba empieza a recordar al conductor que se quejaba de que en la autovía iban todos por el carril contrario. Apunto, como idea a desarrollar, que el problema lo puede tener ella. Otra cosa de muy mal gusto es atacar a alguien por su aspecto físico, y más cuando el ataque es injusto. Si la semana pasada teníamos la polémica por las fotos de Blanca Cuesta, en esta le ha tocado a Melani Olivares (44 años y dió a luz hace tres meses) a propósito de haber colgado esta imagen en Instagram por la que la han llamado gorda. ¡Gorda! Es de flipar mucho. También es de muy mal gusto llamar WAGS a las parejas de los jugadores de fútbol pero, aunque lo denuncio todos los años por estas fechas, creo que esta batalla está perdida. Esta semana le ha tocado a Patri Gómez, la pareja de Oliver Torres. No, no es WAG, es modelo. Pero no todo ha sido de mal gusto esta semana. También ha aparecido ella: (Suspiro).

Publicidad