No os voy a engañar.: esta semana, en realidad, os traigo poca cosa. Ya sabemos que el mes de julio no pasa nada interesante porque los famosos están en la playa o la piscina y, normalmente, solo sabemos de ellos lo que suben a sus redes sociales. Y lo que suben son fotos suyas en bañador o bikini, enseñando sus cuerpos que, en la mayoría de las ocasiones, han sido su pasaporte al éxito. Hemos tenido la oportunidad de ver a Bar Refaeli “embarazadísima” (odio esta palabra, pero estamos en el mundo del famoseo y hay que adaptarse a su lenguaje) y en bikini. Os la traigo para que veáis que más de ocho meses de embarazo en el cuerpo de una top model equivalen a un litro de cerveza en el de la mayoría de nosotros. ¿A quién más tenemos en remojo? A Irina Shayk. Ahora sois vosotros los que necesitáis una ducha de agua fría. No todo van a ser mujeres, y también tenemos a Chris Hemsworth al borde la piscina. La foto está tomada en el Qualia Resort, en la Isla de Hamilton (Australia). No lo busquéis en el Google o moriréis de envidia. Supongo que habéis reconocido a Thor, aunque no se le vea el martillo (sí, sí, estoy jugando con el doble sentido para introduciros en el siguiente tema), porque lo más importante de la semana estaba en la cuenta de Instagram de Alaska. Vamos con ello: ¿Cómo titularías esta foto? Alaska lo tiene claro: “Melones flotantes al sol”. Toma ya. Mientras tanto, en una entrevista a Mario Vaquerizo se puede leer lo siguiente: “Alaska es guapísima y tiene unas tetas totales”. Bueno, también añade que él es una mariquita hetero con incontinencia verbal, que supongo que era a lo que se refería Alaska cuando decía aquello de “sin dudar iré a buscar; quiero encontrar, sí, un hombre de verdad”. ¿Quién dice que no lo sea? Con un simple clic, respetando a los autores y su obra, lo pones todo en marcha.

