Mario Vargas Llosa no vuela así como así

Se acaba el año 2015 y, con él, el único año de este siglo que pese a acabar en cinco no tiene la rima habitual. Son malos días para las revistas del corazón, que tienen que afrontar esta semana sin temas nuevos, así que básicamente se nutren dos asuntos: de fotos de famosos con cara de felicidad al lado del árbol de Navidad sacadas de Instagram, y de un repaso de las relaciones amorosas nacidas este año en este mundo cada vez menos exclusivo del famoseo. Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, nos hablan otra vez de la pareja de moda formada por Vargas Llosa e Isabel Preysler. Como novedad veo que se introduce un comentario que me ha parecido malicioso: “Patricia Llosa, la esposa de Mario durante 50 años, no está dispuesta a dejar volar al premio Nobel así como así”. No le deja volar así como así. Esta mujer debe ser malísima. Esperad, porque puede que no. Para divorciarse en España solo hace falta que uno de los dos quiera hacerlo, así que no están hablando de obstáculos para la disolución del vínculo conyugal, sino de otra cosa. De dinero, claro. Como tengo la memoria por castigo, me ha venido a la cabeza el discurso de Mario Vargas Llosa cuando le entregaron el Nobel. Es que recordaba perfectamente que su parte más emotiva, precisamente, fue aquella en la que habló de su entonces querida esposa Patricia. Lo he buscado y releído. Y ahora lo entiendo todo mejor. Patricia no quiere que Mario “vuele” sin compensarle que fue ella quien durante 50 años administró su economía, quien puso orden en su caos, quien mantuvo a raya a los periodistas e intrusos, quien defendió su tiempo, quien decidió sus citas y viajes y quien le hizo y deshizo las maletas. Quien le permitió, en suma, dedicarse únicamente a lo único para lo que, según él, sirve: escribir. No lo digo yo, lo dijo el propio Sr. Vargas Llosa. Es que volar sin compensar debidamente esto sería más propio de un pájaro. Así está mejor. Ahora, que los tres sean felices. Y vosotros también.

