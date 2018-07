Manual básico para famosos en las redes sociales

Vamos a suponer, siendo muy generosos, que solo el uno por ciento de la población tiene un trastorno mental más o menos serio. Esto significa que, si tienes diez mil seguidores, debes asumir que -como mínimo- un centenar de ellos no está (o estamos) del todo bien de la azotea. Por eso, cuando algún famoso se abre una cuenta en una red social debería extremar las precauciones, sabiendo a lo que se expone. Yo les regalo cinco normas básicas: 1) Huye de la ostentación o de lo que pueda parecerlo. Recuerda que la envidia es uno de los pecados capitales y que en las redes sociales nunca van a alegrarse de tu éxito. Para ilustrar este ejemplo he elegido, al azar, una de las fotos de Mar Flores en Instagram. Liopardo | Liopardo 2) Revisa (mínimamente) tu ortografía y gramática. Si a los mortales no se nos perdona un error, a los famosos menos todavía. Además, hay errores más o menos aceptables y otros que producen desprendimiento de retina solo con su lectura. Liopardo | Liopardo 3) "Don,t feed the troll" (No alimentes al trol) es un básico que hay que recordar siempre, pero mucho más si eres un personaje público. Desde luego, y aunque hayas fomentado previamente una fama de duro o malote, no debes comportarte nunca como si fueras un miembro de una banda latina y no de la Real Academia de la Lengua, por ejemplo. Liopardo | Liopardo 4) Intenta no opinar a fondo sobre un tema que no dominas (sé que esta es muy difícil) o, al menos, no persistas en el error o le des vueltas hasta transformar lo que podría ser una simple confusión en una parodia que perdurará siempre. Liopardo | Liopardo 5) Nunca, bajo ningún concepto, expongas las fotos de tus seres queridos y menos todavía si son menores de edad. Corres el riesgo de que se conviertan en el blanco de las frustraciones de la gente. (No, esto no lo voy a ilustrar con ningún ejemplo, aunque hay miles, porque yo tengo mis límites). Es cierto que estos cinco consejos no evitarán los ataques, pero estos disminuirán bastante. Sería deseable que los famosos los siguieran para que no tener que leer sus quejas en las revistas todas las semanas, relegando así otros temas más interesantes, como los consejos de belleza de Isabel Preysler.