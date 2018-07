Malta tiene más famosos que las revistas

elcordobes | Liopardo

La semana pasada le dediqué un pequeño homenaje a Chiquito de la Calzada sabiendo que estaba muy enfermo y ahora ha fallecido. Estoy muy triste y ninguna noticia va a poder sacarme de este estado. Ni siquiera la operación de Leticia Sabater para corregir su estrabismo (con lo que yo he sido y nada, que no me inspiro) o el hecho de que Cristiano Ronaldo haya sido padre de la niña Alana Martina usando el método tradicional (o eso parece) por primera vez. Chiquito era una persona querida y en Twitter se fueron sucediendo los mensajes de condolencia: la Casa Real, Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Albert Rivera. Algo necesario sin dejar de resultar extraño. Porque nada es igual sin él. Ni siquiera me puedo centrar en los Papeles del Paraíso en los que aparecen más famosos que en el Hola. Lo veo todo tan negro que ni siquiera Xavier Trías afirmando “Estoy alucinado de que yo, la Reina de Inglaterra y no sé quién más estemos en esta situación tan compleja” me ha ayudado a salir de este pozo. En ese orden: primero él y luego ya la Reina de Inglaterra o el Papa de Roma. Como estaré que ya me da igual que El Cordobés tenga una sociedad en Malta a pesar de que ni siquiera puedo imaginarle llamando a un taxi allí; o que Francisco Ortiz von Bismarck (que, como su nombre indica, es hijo de Francisco Ortiz y Gunilla von Bismarck) y que fue uno de los creadores de Tuenti haga lo propio porque manifiesta ser ciudadano del mundo, no como sus padres, que eran de Marbella y punto. Cómo será la cosa que ni siquiera me he reído cuando he leído que quiere ser “el Mark Zuckerberg europeo”. En otras circunstancias tendría hasta hipo de las carcajadas, pero nada me anima. A ver si acaba esta semana pronto.

