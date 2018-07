Malena Gracia y el "video cliv"

Cómo vendrá de aburrida la prensa del corazón esta semana que solo se habla de los preparativos de la boda de Fonsi Nieto. Que si la fiesta preboda, que si Elsa Pataky no va a ir... Y es que no sucede nada importante, la verdad. Nadie cambia de estado civil ni pasa a mejor vida. Hay cierta dejadez entre nuestros famosos. No deberían relajarse, porque luego cuesta muchísimo volver a despertar interés. Que se lo digan a Ivonne Reyes y Pepe Navarro. La historia de esa paternidad ya aburre. ¿No había ya una sentencia? Supongo que muchos os preguntaréis qué ha sido de algunos de los famosos que aparecían en nuestras pantallas hasta hace relativamente poco tiempo y que, de repente, parece que se los tragó la tierra. ¿Dónde está Arlequín? ¿Y Paco Porras? En realidad, no es es que me interese mucho, más allá de resolver el misterio. ¿Harán bolos? ¿Podría, yo qué sé, llamarles para actuar en la comunión de mi sobrino? Otros famosos sé que siguen vivos y están más o menos bien. Hace unos días, gracias a un RT, llegué a la cuenta de Twitter de Malena Gracia y es magnífica. Os voy introduciendo:

Reconforta ver estas fotos porque así sabemos que sigue en el espectáculo y que está grabando un “video cliv”. Lo del “video cliv” lo repite hasta tres veces. También he sabido que interviene en “Atraco a las tres”, una función que se representa en Coslada y en la que cuenta con la ayuda de su maquillador y estilista, un venezolano llamado Ralf.

Aquí tenemos una foto en la que aparece Malena con Ralf (el más próximo a ella) y con alguien de quien solo sé que se llama Darwin porque lo dice ella. El del retrato es Felipe VI. No sé explicar lo que pinta ahí, con Malena, Ralf y Darwin, pero parece que quiere abdicar. No me extraña.