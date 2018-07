Los reyes del incógnito o cómo sobrevivir a Malasaña

Liopardo | Liopardo

Liopardo | Liopardo

Liopardo | Liopardo

Una amiga mía me dice que Madrid es la capital de España y Malasaña la capital de Madrid. Es una mujer inteligente, y por eso valoro su opinión aunque luzca vestidos de su abuela, viaje en una bici rosa con cestita y beba gin tonics con macedonia de frutas porque le han dicho que es “cool”. Y bien sea por lo que es Malasaña o por lo que tus amigos dicen que es Malasaña, no es difícil que los provincianos como yo pasemos al menos una tarde de nuestra vida contando barbas en un bar cercano a la Plaza del Dos de Mayo o cenando unas croquetas de reducción de cocido o un hojaldre de callos en un restaurante birmano de la zona. Allí todo es posible. Cuento todo esto porque he leído que han visto a nuestros reyes, Felipe y Letizia, mezclándose, que no agitándose, con el pueblo allí mismo. Concretamente les han visto en un restaurante de la calle Pez en el que sirven platos de comida criolla de Nueva Orleans. No sé si preparan caimán a la plancha o cangrejos de río con salsa cajún porque no he ido (todavía). Por lo visto, reservaron mesa con nombre falso por motivos de seguridad, que es muy parecido a cuaando tú vas a ese sitio donde sabes que te van a clavar porque el café tiene nombre italiano y la magdalena inglés y el único consuelo que te queda es decirle al camarero que te llamas “Tusco Jones” por las risas: -Letizia, llamo para reservar, diré que somos Enrique VIII y Ana Bolena. -No me gusta, no me gusta. -¿Enrique y Ana a secas? -Lo estás empeorando, Felipe. -¿Tusco Jones? Va, déjame hacerlo. Y se sabe que acabaron la noche viendo Irrational Man, la última de Woody Allen. Yo todavía no la he visto y me lo han desaconsejado, pero seguro que acabaré viéndola, como también volveré a Malasaña y probablemente algún día me deje barba y la adorne con florecitas o frutas. ¿Qué queréis? Es la moda.