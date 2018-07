Los mellizos de Beyoncé

beyoncegemelosok | Liopardo

A Beyoncé Giselle Knowles-Carter no hay que juzgarla con los parámetros de la sociedad española. Su vida, vista desde aquí, parece muy rara. Empezó cantando en el coro de la Iglesia Metodista Unida de San Juan en Houston (Texas), se apuntó a todos los concursos de talentos que pudo y llegó a cobrar hasta cinco dólares a los amigos de sus padres para escucharla cantar en el salón de su hogar cuando apenas levantaba unos palmos del suelo. Imaginad que os invitan a casa de unos amigos a tomar café, tenéis que aguantar a la niña repelente actuando y, por si fuera poco, os sablean. - Mirad qué bien canta mi hija. - Que pasen primero por taquilla, mami. - ¡Pero, Beyoncita! - Y recuerden que tengo limonada por un dólar más. Beyoncé ahora ha tenido mellizos y ha subido una foto muy discreta a Instagram para presentarlos. Los niños e llaman Sir y Rumi. He leído que Rumi parece ser que hace referencia a Yalāl ad-Dīn Muhammad Rūmī, que fue un célebre poeta místico musulmán del siglo XIII en lo que hoy sería Afganistán. Así que, en teoría, la niña llevará el nombre de un poeta afgano y musulmán de poblada barba. No sé cómo verán esto los fundamentalistas o la propia niña. Al menos, su hermano ya es Sir, como Lancelot. En cuanto a la iconografía de la foto, la diva aparece con un cielo azul al fondo y con un arco floral justo tras ella, llevando un velo de color azul en su cabeza y los dos recién nacidos en brazos. Es lo que resultaría de mezclar un cuadro de Murillo y la portada de un disco de Alaska, todo ello tras abundante consumo de ácido lisérgico. La foto parece insuperable, pero ya sabemos que Celeste Barber acepta cualquier reto y lo ha conseguido. Está perfecta.

