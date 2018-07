Los locos peinados de los futbolistas

- En la última final de la Champions pudimos ver a dos entrenadores que representan, a su vez, dos estilos totalmente opuestos. -Sí, porque uno es más partidario del juego en equipo y el sacrificio... -No, hombre, te estoy hablando del tema capilar. Uno ha asumido su calvicie con naturalidad y el otro no. Hay una extraña relación entre el mundo del fútbol y la estética que seguro que ya habéis notado. Gracias a ello, según revela un estudio de la Universidad de Western Sydney, ser peluquero de futbolistas es una de las mejores salidas profesionales si tienes más de diez dioptrías en cada ojo o padeces una psicopatía. Uno de los casos más conocidos es el del chileno Arturo Vidal. Nos confiesa que él le pidió a su estilista un corte de pelo sencillo y obtuvo este resultado: "Me quedé dormido y cuando desperté tenía en mi cabeza las putas líneas de Nazca, tío. Hasta el Pep me dijo que al verme se alegraba de ser calvo y no veas el cachondeo que tenía el Suambaister ese o como se diga". Liopardo | Liopardo También nos cuenta su experiencia Neymar: "Recuerdo que venía del cine de ver la última de Mad Max y le comenté al peluquero que la peli no me había gustado nada y que Charlize Theron no estaba a la altura de la mítica Tina Turner. Me despisté y al volver a mirarme al espejo me encontré con esto, mientras él reía a carcajadas y repetía: 'Hala, ya estás listo para ir a la Cúpula del Trueno'. Por si fuera poco, Xavi me dijo que el pelo estaba muy alto y mal regado". Liopardo | Liopardo También hemos querido conocer la experiencia de uno de los pioneros en esto, Ronaldo Luís Nazário de Lima: "El peluquero insistía en la idea de que lo mejor era raparme al cero. Le dije que no, que a mí me gustaba verme con pelo. Al final, encontró una solución intermedia que no gustó a nadie. Dejé de invitarle a mis cumpleaños y no le echó de menos ni Nuria Bermúdez... Oye, ¿no tendrás por ahí un pastelito de la Pantera Rosa o algo?" Liopardo | Liopardo