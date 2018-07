Los Kardashian y la fama

A veces Instagram funciona como el DeLorean de Doc, la TARDIS de Dr. Who o el álbum de fotos de la abuela. Esta semana Kim y Kourtney Kardashian han rendido homenaje en Instagram a su padre, que hubiera cumplido 73 años. Esta es la foto que ha subido Kim, en la que aparece un jovencísimo Robert Kardashian. Kim le dice que ha comprado una tarta de Ralph's que, contrariamente a lo que se pueda pensar, no es una pastelería de lujo, sino una cadena de supermercados (ahora sabemos que los ricos comen tartas de supermercados):

Por su parte, Kourtney ha publicado otra foto en la que aparece su padre con ella y con su hermana Kim que, efectivamente, parece que no está muy contenta con su vestido:

Mucha gente se pregunta qué es lo que ha hecho famosas a las Kardashian y cuesta mucho explicarlo. Pero todavía es más complicado explicar cómo alcanzó ese nivel de popularidad su padre. A ver, era un buen abogado, pero no tanto. Siempre que digo esto hay alguien que me dice “¡Pero si fue el abogado que consiguió que absolvieran a O.J. Simpson!”; a lo que yo contesto “Es probable que tengas razón: era abogado y casi seguro que consiguió que le absolvieran, pero no como tú crees”. Cuando en 1994 se produce el doble asesinato de la ex mujer de O.J. y su pareja, Robert Kardashian llevaba tres años sin ejercer la abogacía. Cuando unos meses después comienzan las sesiones del caso del Pueblo del Estado de California contra O.J. Simpson, Robert Kardashian vuelve a colegiarse y forma parte de su equipo de abogados, pero ni mucho menos ocupa un papel principal en el mismo, que estaba encabezado por otro Robert, de apellido Shapiro. Shapiro fue quien consiguió, entre otras proezas procesales, que el jurado dudase nada menos que de una prueba de ADN. ¿Y qué hizo Kardashian? Era amigo personal de O.J. y después del doble asesinato éste fue a su casa. Vieron salir a Robert de su casa con una bolsa, propiedad de Simpson, de la que nunca más se supo. ¿Robert era abogado? Sí. ¿Consiguió que absolvieran a O.J.? Casi seguro.