Los hijos de Enrique Iglesias

enrique-iglesias-el-eterno-timido | Liopardo

Estamos en Navidad y las revistas están llenas de fotos de famosos junto a un árbol. También hay alguno que aprovecha la ocasión para vendernos un producto, una historia o a un familiar. Son cosas de este mundo del corazón en el que todo se compra y se vende. Absolutamente todo. Pixelar la cara de un niño no tiene nada que ver con una peli de Disney. Es un recurso técnico para salvaguardar una intimidad que, desgraciadamente, y mientras sigue siendo menor no le pertenece. Es de sus padres. De hecho, hay padres que deciden libremente publicar el rostro de su hijo en redes sociales o revistas. Y, todavía peor, hay quien decide hacerlo porque recibe un montón de pasta a cambio. Esta semana, en una revista, hemos podido ver la cara del hijo de Chabelita. La excusa es que la susodicha y el padre del niño han retomado su relación y que enseñan su casa por Navidad. Al niño le han colocado un traje negro, una pajarita de cuadros y unas zapatillas caras de una conocida marca a la que no citaré porque no me paga. Y los padres le escoltaban cada uno por un lado, con el árbol navideño al fondo para que la excusa de la foto festiva no perdiera fuste. Mientras tanto, y aprovechando que Anna Kournikova ha dado a luz mellizos (sin que nadie hubiera detectado su gestación ni siquiera a través de las fotos en las redes sociales), Enrique Iglesias ha declarado que él será un buen padre para Nicholas y Lucy Iglesias, que así se llama la nueva pareja. ¿Por qué Enrique recalca tanto que él sí que será un buen padre? ¿Fue Julio Iglesias un mal padre? Yo creo que simplemente no estaba. Eran otros tiempos en los que no se pixelaba la cara de los niños para poder despixelarla atendiendo a intereses de mercado. Eran tiempos mejores, tal vez porque sabíamos menos.

Publicidad