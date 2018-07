Los Goya y yo

El sábado por la noche fue la gala de los Goya y allí estaba yo: en mi salón, con el pijama y la pajarita. Lo positivo es que fue la entrega más ágil que recuerdo, sin apenas interrupciones ni discursos eternos salvo el momento en el que una Ana Belén -a mi juicio elegantísima- subió (en realidad, bajó) al escenario a recoger su premio de honor con un paquete de folios mecanografiados para leer. Hubo quien propuso que siguiera con su discurso en la 2 para poder continuar la gala en la 1.

Otro aspecto a valorar es que, por vez primera desde hace mucho, la fiesta del cine español no parecía la cabecera de una manifestación. Las reivindicaciones ocuparon solo una parte de la gala y se pudo hablar también de cine, que hace falta. Esto lo digo para polemizar. Bueno, para que polemicéis vosotros, que a mí me da lo mismo. En cuanto a la puesta en escena hay que señalar un grave error: no se puede ocupar el escenario con una orquesta de setenta músicos, que luego das un premio menor a una película argentina y suben otros setenta y te falta espacio. Porque hay que tener en cuenta que Ana Belén continuaba en una esquina, explicándonos la relevancia de los hermanos Lumière. La película triunfadora de la noche fue 'Un monstruo (mostro, monstro, mostruo) viene a verme,' que se llevó nueve premios mientras un emocionado J. Bayona, premiado como mejor director, tuvo que ver cómo el galardón a la mejor película recaía en 'Tarde para la ira', dirigida por Raúl Arévalo, a su vez elegido como mejor director novel. Junto a ellos hay que destacar a la otra ganadora de la gala, Emma Suárez, quien treinta años después repitió el éxito de Verónica Forqué, ganando el premio a la mejor actriz y a la mejor actriz de reparto. Pero yo todo esto ya lo supe después porque me quedé dormido y soñé que Dani Rovira me mencionaba, mientras Ana Belén contaba que en 1971 la entrada del cine costaba 20 pesetas y por 10 más comprabas palomitas y una Mirinda.