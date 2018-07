Los Foster no son de Hollywood

Esta semana han llegado a España Norman Foster y Elena Ochoa con motivo de la inauguración de la fundación que lleva el nombre del arquitecto y para que él pueda seguir avanzando en la remodelación del Salón de Reinos del Museo del Prado. Y, si unimos esto a que estamos en una primavera aburrida, ya sabemos que estaban destinados a aparecer en todas las revistas. Además, los dos tienen un aspecto estupendo, a decir verdad. Ni siquiera les supera Aramís Fuster pese a su pose indescriptible en el balcón de su casa:

(Si no miráis el suelo no se nota el retoque apenas). Me llama la atención que la prensa llame a Norman y Elena “los Foster”, adoptando así una de las costumbres más odiosas de muchos países europeos y en particular de la sociedad británica, en la que el apellido de ella se difumina hasta desaparecer,. Nos olvidamos de que ella se llama Elena Ochoa y es alguien. Para ser más exactos, es alguien que un día obtuvo un billete desde Ourense hasta varias de las mejores universidades mundiales y esto no se lo regaló nadie. Para entendernos, no es ni mucho menos lo que Paula Echevarría llamaría “un chocho” (Esta semana se ha lucido en sus declaraciones, por cierto). En realidad, se trata de una gallega que obtuvo una beca Fulbright para realizar estudios postdoctorales en la Universidad de Illinois, que fue Profesora Titular de Psicopatología en la Universidad Complutense de Madrid y también Profesora Honoraria del King’s College de Londres y que, además, aceptó un reto tan complicado como presentar en la televisión pública un programa sobre sexo en prime time y a principios de los 90. Actualmente es una reputada comisaria de arte contemporáneo en el Reino Unido. Es bastante más que la señora de un gran arquitecto, por muy sir que sea. Sin obviar la importancia de Norman Foster, un arquitecto que ha alcanzado talla mundial sin necesidad de usar el trencadís, creo que ella merece que los españoles hablemos del matrimonio Foster-Ochoa, y no necesariamente en ese orden.