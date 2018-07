Los famosos y sus rupturas en las redes sociales

Esta semana, en lo del corazón, se ha hablado de que Úrsula Corberó sorprendió en una discoteca de Madrid al hasta entonces su novio, Andrés Velencoso, con otra chica “en una actitud muy cariñosa”. No sabemos exactamente qué significa esto. Podría estar besándola, arrimándole cebolleta o, lo que es peor, bailando reggaetón. Y, claro, han roto. ¿Pero qué pasa cuando una pareja de famosos rompe? ¿Se comportan sabiendo que están siendo observados por miles de seguidores o se desatan en las redes sociales cruzándose mensajes moñas o con comportamientos pasivo-agresivos? Úrsula ha subido un vídeo a Instagram en el que nos dice que ha hecho un nuevo amigo (¡peligro!), al tiempo que canta una canción de “Ella baila sola”, en concreto del momento en el que dice "¿Por qué ya no me baila un gusano en la tripa cuando suena el teléfono y escucho su voz?". Personalmente nunca entendí lo del gusano. ¿No eran mariposas? ¿Lo del gusano que ya no baila va con segunda intención? Seguramente por eso ellas bailaban solas, porque bailar para encontrarse con un gusano inerte es tontería.El propósito de estos mensajes subliminales es doble: sirven para advertir a la gente de que vuelves a estar en el mercado y también para recabar apoyos a tu causa. Por ejemplo, en las respuestas se puede ver a alguien que le dice “No me extraña que dejes a Andrés, menudo sosainas...”. No parece que haya sido por eso, precisamente. ¿Y qué dice Andrés al respecto? ¿Cuál es la reacción de su público? La respuesta la ha dado en Twitter. Niega haber estado en una discoteca en Madrid y sus admiradoras se lanzan a por él.

La conclusión es que las rupturas de los famosos no difieren mucho de las del común de los mortales. En Twitter he podido ser testigo de pseudomenciones del tipo “He dejado de creer en ti”, “La verdad es que mi almohada se movía más que tú en la cama” o “He cambiado tu gusano por una cobra”. Como en toda ruptura, uno de los dos termina peor que el otro. Y no hay peor síntoma que observar que Velencoso ha retuiteado a Alejandro Jodorowsky: “Para el intelecto el amor es sólo una bella ilusión. Para el corazón el amor es la única verdad”. ¿Qué queréis que os diga? Esto ya es peor incluso que bailar reggaetón o que no se mueva el gusano. No hay vuelta atrás.