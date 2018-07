Los famosos y las tragedias en la redes sociales

Para algunas personas es prácticamente imposible dejar de ser el centro de atención en todo momento: ser la novia en la boda, el niño en el bautizo y el muerto en el entierro. Por eso, cuando ocurre algo tan terrible como lo que ha sucedido en París esta semana es interesante ver las reacciones de algunos famosos en las redes sociales. Así, por ejemplo, encontramos a famosos que han usado el símbolo de la paz convertido en la torre Eiffel (o al contrario), obra del artista francés residente en Londres, Jean Jullien o fotografías de la propia ciudad. Pero también podemos ver a quienes, usando el hashtag #PrayforParis, suben a Instagram fotos en las que aparecen en primer plano poniendo morritos o en poses muy estudiadas. El resultado es un poco grotesco porque los comentarios se llenan de miles de besos, del clásico “Guapa no, lo siguiente” y de proposiciones que tienen poco que ver con la tragedia. Solo muy de vez en cuando, alguien les conecta con la realidad con un #PrayForParis o pidiendo una oración por los fallecidos. Vaya corte de rollo. Mirad a Bar Refaeli, por ejemplo ¿No os da pena verla despeinada y con esa cara tan triste delante de la torre Eiffel? A mí me ha dado tanta pena que confieso que la invitaría a dormir en mi casa porque tengo un corazón que no me cabe en el pecho. Liopardo | Liopardo Es solo un ejemplo, hay más. ¿Queréis chicos en primer plano? Pues también tenéis a Andrés Velencoso. Aquí está, con la mirada perdida. Podéis invitarle a una copa o algo para que no sufra. Abrazadle y le decís que ya pasará todo. Liopardo | Liopardo Hay quien todavía va más lejos y no tiene suficiente con ser el protagonista también en la tragedia. Lo puede ser cualquiera de sus seres queridos. Y entre ellos incluye a su mascota. Hablamos de Victor Sandoval, en este caso: Liopardo | Liopardo Es una ilustración en la que Nou (que presumiblemente es el nombre de su West Highland white terrier) está rezando por París. Por eso está asomado a una ventana desde la que se ve al fondo la Torre Eiffel. Ahora que lo pienso, también es posible que el perrito solo esté ideando un plan de fuga o quiera abrir la ventana para saltar al vacío. A la imagen le falta, para mi gusto, una boina parisina y un cruasán en una patita. Hay que cuidar todos los detalles. Y es que ya está bien. Qué pesados os ponéis hablando de asesinatos en un mundo en el que hay gente guapa y perritos tan encantadores.