Los famosos usan mal Instagram

kimkardashian | Liopardo

Estamos ya a mediados de agosto y es imposible encontrar en la prensa rosa noticias dignas de ser comentadas. Porque no vamos a perder el tiempo hablando de una actriz secundaria de una serie discreta hace yoga en la playa o que han sorprendido a una pareja cuya fama nadie recuerda de dónde viene compartiendo su helado. Esto no es serio. Por suerte, la mayoría de famosos tiene cuenta en Instagram y así podemos comprender lo que está pasando y no es otra cosa sino que se aburren mucho y, por eso, deciden hacer el ridículo de las formas más variadas posibles. Deberían tener un asesor personal que no les permitiera acercarse a las redes sociales, sobre todo en agosto. Victoria Beckham, por ejemplo, se disfraza de minion. -Mira, David. -¿Todavía no te has maquillado? Llegamos tarde, Victoria. -Voy disfrazada, ¿no lo ves? -Yo te veo como siempre. -Antes me querías. -¿A que te restriego un ajo? Kim Kardashian se hace fotos desnuda para demostrar que está embarazada. ¿Por qué tiene que demostrarlo? No lo sé. Puede que alguna amiga haya comentado que lo que le ocurre es que está gorda o tiene gases. -¿Lo ves? Es verdad lo de mi embarazo. -Y de gemelos. Se ve claramente. -La barriga es lo de delante. -¿Y para qué enseñas también el culo? -Porque soy la Kardashian. Y ya luego están los que usan las redes sociales para intentar ajustar cuentas. Colate ha aprovechado Instagram para colocar una frase lapidaria: "SI LA QUE TE CRITICA ES FEA... ¡NO CUENTA!". Yo le diría que este tipo de frases no provocan el efecto deseado cuando la destinataria ya ha cumplido los doce años. Claro, que conociéndola es posible que esté pensando alguna respuesta ingeniosa del tipo: "PUES ANDA QUE TÚ" o "REBOTA, REBOTA Y EN TU CULO EXPLOTA". Mientras tanto, ya solo quedan dos semanas para que termine agosto y todo volverá a la normalidad. nuestros famosos reanudarán los codazos para ser portada de revistas tras este descanso; porque lo importante es que hablen de uno, aunque sea mal.

Publicidad