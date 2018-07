Los famosos también se aburren tras las vacaciones

portadacarbonero | Liopardo

Durante esta semana comienza el juicio del caso Nóos y la prensa rosa ya va haciendo hueco para este tema. Dándole una vuelta al refrán, podríamos decir que estamos ante vísperas de mucho y son días de nada. Nos adelantan que la reina Sofía está triste (¿qué tendrá la reina?), supongo que como cualquier madre cuando van a juzgar a su hija y a su yerno, y también que la reina Letizia no se lleva muy bien con su cuñada Cristina, como cualquiera después de las comidas de Navidad. Y mientras tanto no hay noticias importantes para resaltar y tenemos que conformarnos con saber que los Gemeliers piensan que el séptimo mes del año se llama jueves, que un sitio que empieza por la letra O con vegetación y agua aislado en medio de un desierto es una isla o que el aparato que se usa para asar los alimentos y empieza por H es una olla. Toma Informe Pisa. Por lo demás, poco más que añadir. Sara Carbonero ha vuelto a recibir a sus amigas en Oporto y ha subido una foto del evento a Instagram. Se trata de las periodistas de la Sexta Susana Guasch, Carlota Reig y Nira Juanco. Bueno, y de un pavo real, que desconozco si ha trabajado alguna vez para la cadena, aunque parece majo. También hemos sabido que a Justin Bieber le han expulsado de un templo maya porque, al parecer, decidió que era una buena idea escalar las ruinas de una antigua fortaleza con una cerveza en la mano y bajarse los pantalones. No seré yo quien le critique, que he hecho mayores barbaridades con una cerveza en la mano. Y también me han expulsado de sitios peores, pero no quiero hablar de ello. Finalmente, de esta semana tan aburrida solo hay que destacar que se rumorea que Kim Kardashian va a someterse a nada menos que siete intervenciones quirúrgicas para disminuir su trasero. No es broma. Por lo visto necesita siete operaciones para ello. Supongo que lo más caro será el alquiler del contenedor de obra y los permisos municipales para ello. Acabo ya porque la siguiente noticia que tendría que comentar es una que habla de las románticas y secretas vacaciones de David Bustamante y Paula Echevarría y me ha dado agobio solo con leer el titular. Comprendedme, esto es muy duro.

Publicidad