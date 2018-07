Los famosos se van a Panamá

papelespanamafalete | Liopardo

Estamos de enhorabuena porque tenemos una noticia transversal, de las que pueden salir en la sección de política, internacional, sociedad, deportes y prensa rosa. Ha ocurrido en Panamá, que es el país ese estrecho que hay en el centro de América en el que –al contrario de lo que se piensa- casi nadie va vestido con una ropa que hacen en Elche, aunque lleve su nombre. Resulta que se han filtrado unos documentos en los que aparecen unas 1.200 sociedades, más de 500 accionistas y casi 100 beneficiarios que se supone que residen en España y que tenían allí una compañía “offshore”, es decir, y resumiendo mucho, de las que pueden servir para eludir el control de sus activos y/o el pago de impuestos. No siempre es así, porque alguien puede tener una sociedad en Panamá y declararlo en España (sí, sí, claro). Con esta información que os acabo de dar ya sabréis más que el 90% de los tertulianos que van a hablar sobre el tema en las próximas semanas, para dominar la barra de cualquier bar o, simplemente, para defenderos en Twitter, el templo de la sabiduría. Así, hemos sabido que la tía de Felipe VI, Pilar de Borbón, ha tenido durante más de cuarenta años una compañía allí llamada “Delantera Financiera”. Esta delantera no pudo contar con Messi porque, al parecer, tenía un proyecto en solitario denominado “Mega Star Entreprises”, que tiene nombre de una nave espacial capaz de retar al Halcón Milenario, la legendaria nave que cruzó el corredor de Kessel en menos de 12 pársecs. También aparece Michel Platini, que últimamente está en todas las listas, como los Beatles en los años sesenta. Y luego ya empiezan a aflorar jefes de estado y primeros ministros, como Salmán bin Abdulaziz Abdulrahman Al Saúd, a quien, para abreviar, le llamaremos el rey de Arabia Saudí. O Mauricio Macri, actual presidente argentino. Se habla también de “personas del entorno de Putin”. ¿Algún oso? No lo sabemos. Y del primer ministro islandés, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, (hijo de hijo de Arathorn, heredero de Isildur, señor de los Dunedain, heredero del trono de Gondor, capitán de los Montaraces del Norte). Y me dejo a otros, como Almodóvar, Iván Zamorano, la familia Domecq, Jackie Chan… Es como una revista del corazón pero vista desde fuera, a la altura de la cartera. Vamos a estar entretenidos durante unas semanas.

Publicidad