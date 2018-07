Los famosos británicos y el brexit

En Gran Bretaña ha ganado el Brexit en el extraño referéndum convocado por Cameron y para muchos ha sido un tremendo varapalo, que diría un comentarista deportivo. Yo me incluyo, aunque solo sea por el origen mayoritario del voto a esta opción. Han ganado pese a que el Servicio Secreto Británico era contrario a este resultado. De hecho, Daniel Craig (quien, hasta que se demuestre lo contrario, sigue siendo James Bond) se pronunció claramente a favor del Remain:

Os cuento el mensaje de la camiseta para los que no sepáis mucho inglés porque no sois de Villanueva de la Serena: “"Ningún hombre es una isla. Ningún país por su cuenta". Una de las más activas en esta campaña a favor del Remain ha sido la cantante Lily Allen, quien se ha calentado y ha calentado su cuenta de Twitter antes, durante y después del referéndum. Lo último fue llamar idiota a alguien que mostraba su disgusto por la victoria del Brexit que ella misma había votado:

La verdad es que no le falta razón, hay que ser idiota para votar la opción contraria a la que quieres que gane porque piensas que habrá otros que corregirán tu error. Otro de los favorables al Remain era David Beckham. En su cuenta de Instagram colgó esta foto: El mensaje que acompaña a la foto es “Vivimos en un mundo vibrante y conectado en el que juntos somos más fuertes. Por nuestros cuatro hijos y por sus hijos debemos enfrentarnos a los problemas del mundo juntos, no por separado. Por estas razones voto por el Remain”. Un mensaje bastante edulcorado, pero recordad que hablamos de David y Victoria. Les sale así. Es cierto que ha habido otros famosos británicos que se han pronunciado por el Brexit. Alguno de ellos, incluso, me ha decepcionado en el plano personal. No pienso nombrarlos siquiera. Se me hace extraño saber que hoy estarán celebrando el resultado con Marine Le Pen, Donald Trump y la extrema derecha austriaca. Sí, ya sé que sus motivos pueden haber sido distintos a la falta de solidaridad, yo también pienso que la UE debe ser mejorada, pero no olvido que el principal argumento de la campaña a favor del Brexit era el control de fronteras y los gastos sociales que suponían los inmigrantes. En fin, una lástima todo; pero al menos seguirán en Eurovision. En estos momentos hay que ser fuertes y este es nuestro único consuelo.