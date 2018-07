Los ángeles de Victoria

victoriassecret | Liopardo

¿Creíais que os iba a dejar tranquilos este verano? Yo también pensé por un momento que podría descansar, pero ha sido muy desagradable encontrarme con una cabeza de caballo en mi cama esta mañana. -¡Pero si os tengo dicho que en verano están todos en la playa! ¿Voy a estar comentando fotos en bañador todo el mes de agosto? -Es tu problema. Y te recuerdo que seguimos teniendo secuestrado a tu gato. Te echa de menos. -Entonces no es mi gato. -Ha destrozado el sofá de Matías Prats. -Vale, es él. No le hagáis daño. Total, que me he puesto a repasar las revistas y nada: que si cumple treinta años Alba Carrillo muy triste, que si se casa Inés Arrimadas muy contenta... El mismo rollo de siempre. Al final he encontrado una entrevista que el director de marketing de Victoria's Secret ha concedido a InStyle, explicando los requisitos necesarios para convertirse en un ángel (sic) de la marca. Tomo nota de lo que piden. En primer lugar hay que medir entre 1,70 a 1,85 de altura y 86/61/86 de busto, cintura y cadera. Supongo que las medidas serán aproximadas, porque mantener siempre las caderas en 86 será difícil, y más si mides 1,85. En segundo lugar hay que ser mayor de edad, es decir, haber cumplido los 18, pero sin pasarse porque con más de 22 también te rechazan. También debes tener una piel y pelo bonitos, seguramente porque es lo único que se ve cuando te paseas en ropa interior. Finalmente exigen dos requisitos que no entiendo: tener una gran personalidad y un buen mánager o agencia. Supongo que si tienes tanta personalidad como para ser tu propio mánager te has pasado, como cuando cumples 22. Es desesperante comprobar que nunca podré ser un ángel de Victoria's Secret y al final tendré que concentrarme en mi plan B: ser entrenador de Pokémon. Por lo pronto ya me he instalado el PokemonGo ese y no lo entiendo. PD: Soltad a mi gato antes de que os llene todo de pelo.

