Lo de los Goya

Antes de empezar, voy a confesar algo: he escrito estas líneas desde el rencor, porque quería ver a Manuel Burque recoger un cabezón por "Requisitos para ser una persona normal" y me he quedado con las ganas. Un abrazo para él. La verdad es que este año no he podido seguir íntegramente la gala de los Goya por cuestiones que no vienen al caso, así que solo tengo imágenes deslavazadas de la ceremonia. Más que suficiente para criticarla duramente (ver párrafo primero). Lo primero que me viene a la cabeza es la fotografía de Pablo Iglesias metido en un smoking, supongo que alquilado o prestado. Desde luego, no parecía de su talla, o mejor, él no parecía de la talla del smoking. ¿Conocéis la expresión como un Cristo con dos pistolas? Pues eso, que había algo raro ahí. Y la pajarita, consciente de ello, parecía que quería huir. Explicaba Iglesias que Resines le había convencido en lo del atuendo. Parece que no lo intentó con Pdro o que él, directamente, creyó que era un sueño de Resines y pasó de hacerlo. Otro flash que acude a mi cabeza es la cara de Tim Robbins durante la gala. ¿Valía la pena abrir un túnel con un martillo para gemas para acabar sentado escuchando los chistes de Dani Rovira? Que no se me entienda mal, probablemente Dani es el mejor conductor para la gala que se puede encontrar hoy en día y, desde luego, es muchísimo mejor que lo de los números musicales en playback. Esto ya es inclasificable y cuando cada año parece que no se puede hacer peor que el anterior, llega el siguiente y lo supera. Manuel Bandera y Bibiana Fernández. En fin, seguimos. Sé que es la fiesta del cine español, aunque suene raro utilizar la palabra "fiesta" cuando dos de los principales protagonistas son Isabel Coixet y Pablo Alborán. Y si al final resulta que, en los premios del cine, la pareja que más llama la atención es la formada por Isabel Preysler y Vargas Llosa, es que algo no va bien. Habrá que reflexionar sobre esto. O no, que no nos pagan por hacerlo.