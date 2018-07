Llantos por Brangelina

angelina-jolie-brad-pitt-divorce | Liopardo

Cuando escribo estas líneas, las revistas españolas (al menos en su versión digital) no han dedicado todavía ni una sola línea a la noticia; pero la norteamericana “InTouch” asegura que una fuente cercana a Brad Pitt les ha filtrado que en el mes de febrero Brad firmará su acuerdo de divorcio con Angelina Jolie. O, lo que es lo mismo, que nos quedamos sin Brangelina. Sí, sí, es un auténtico mazazo. Hay quien no lo esperaba, pero a mí no me sorprende que no acabe bien una relación que nació durante el rodaje de una película tan rematadamente mala como Mr. and Mrs. Smith. Confieso que cuando la vi, estaba en el cine deseando que se mataran ya. Y también al guionista, al director y al amigo que me aconsejó verla. ¿Qué va a pasar con todos sus hijos? La revista norteamericana explica que a los hijos de la pareja no les habría pillado la decisión por sorpresa. En realidad esto no es exacto: a algunos sí y a otros no. Tras someterlo a votación, los resultados han sido los siguientes: el 67,4% de los hijos lo esperaba; el 21,2% se han visto sorprendidos y el 11,3 % no han querido responder. Mientras se realizaba esta encuesta se ha descubierto a un señor de un pueblo de Soria, muy bajito, que llevaba tres años infiltrado en la familia, haciéndose pasar por otro hijo. Era el que más lloraba y se lo quedará Brad Pitt. Tras el rumor, que aún no es noticia, los más pesimistas sostienen que, después de esta ruptura, ya no volverán a creer nunca en el amor. En consecuencia, se han disparado las adopciones de gatitos, la venta de tarrinas gigantes de helado e incluso la gente vuelve a alquilar El diario de Bridget Jones en los pocos videoclubs que siguen abiertos. Todo muy triste. Porque después de esto ya nunca volveremos a creer en el amor. Al menos hasta la semana que viene. O antes, quién sabe.

Publicidad