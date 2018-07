Leer culos

Hay quien dice que el tercer lunes del mes de enero es el más triste del año. Y yo pienso que eso será verdad en los fiordos noruegos, donde sales a la calle un lunes de finales de junio y no tienes la sensación de ser un ternasco asándose en el horno. Aquí, en el sureste de España, los lunes de verano hasta que llegan las vacaciones son especialmente desconsoladores por lo que algunos ******* [censurado] llamáis “el buen tiempo”. Cuando escucho esto me acuerdo de un amigo que le desea un día de agosto en las Salinas de Torrevieja sin agua ni protector solar a todo el que le cae mal, generalmente a cantantes que versionan sus canciones preferidas, como Pitingo o Ramoncín.

Así que esta mañana he salido de casa en dirección a la oficina maldiciendo en arameo y pensando que tendré que volver a casa a mediodía cruzando una sartén de asfalto recalentado. En esta situación repasar fotos de famosos en calas exóticas ayuda poco, la verdad. Ni siquiera me ha animado ver la foto de Vicky Martín Berrocal con Jesús Quintero para luego comprobar que no era él, sino Andrés Calamaro.

Porque quienes no tenemos tiempo para acudir a un psicólogo a superar nuestros traumas nos tenemos que conformar con algunas reglas básicas. Yo, por ejemplo, me repito eso de “No te quejes, que hay otros que están peor que tú”. En estas estaba cuando me ha venido a la cabeza el maestro Joao, un señor que te lee el trasero para adivinar tus expectativas y que últimamente se pasea por algún plató de televisión. Leer el culo, macho. No se me ocurre un trabajo peor. Con sus pelos, sus granitos y todo. De repente no me parecía tan grave que la sensación térmica fuera de 35º. El maestro Joao me ha traído la brisa en forma de culo de futuro ilegible.